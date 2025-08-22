इंडिया-जापान समिट में शामिल होने जापान जाएंगे PM मोदी, करेंगे चीन का भी दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में दो देशों की यात्रा पर जाएंगे. इस दौरान वे भारत की वैश्विक साझेदारी को मज़बूत करने के मकसद से हाई-लेवल बैठकों के लिए जापान और चीन जाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी जापानी पीएम शिगेरु इशिबा (Shigeru Ishiba) के निमंत्रण पर 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 29 और 30 अगस्त को चीन जाएंगे.

यह उनकी जापान की आठवीं यात्रा और प्रधानमंत्री इशिबा के साथ उनका पहला समिट होगा. दोनों नेताओं द्वारा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार और लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल होंगे.

इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होनी है.

जापान के बाद चीन जाएंगे PM मोदी

अपनी जापान यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे. शिखर सम्मेलन से इतर, प्रधानमंत्री कई प्रतिभागी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2022-23 के दौरान राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता करेगा.

हाल ही में, भारत और चीन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की इस हफ्ते की शुरुआत में नई दिल्ली यात्रा के बाद पांच साल बाद तीन सीमा व्यापार बिंदुओं को फिर से खोलने का ऐलान किया है.

हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला दर्रा, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में नाथू ला दर्रा 2020 में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए बंद कर दिए गए थे. व्यापारियों की व्यापार बहाली की मांग के बावजूद, सीमा पर झड़पों और लंबे वक्त तक चले सैन्य गतिरोध की वजह से इनके फिर से खुलने में और देरी हुई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाई टैरिफ पर भी चीन भारत के साथ खड़ा रहा है. भारत में चीनी राजदूत ने कहा कि अमेरिका लंबे वक्त से फ्री ट्रेड से फायदा उठाता रहा है, लेकिन अब वह शुल्कों का इस्तेमाल सौदेबाजी के तौर पर कर रहा है.

