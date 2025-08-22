scorecardresearch
 

GST काउंसिल की बैठक 3-4 सितंबर को, जीएसटी दरों में कटौती पर फैसला संभव

जीएसटी काउंसिल की बैठक 3-4 सितंबर को दिल्ली में होगी, जबकि 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक होगी. बता दें कि केंद्र चाहता है कि दशहरा-दीवाली से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू हो.

GST काउंसिल की बैठक 3-4 सितंबर को होगी (Photo: Representational)
GST काउंसिल की बैठक 3-4 सितंबर को होगी (Photo: Representational)

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होगी. दोनों दिन बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी. काउंसिल के विचार-विमर्श से पहले 2 सितंबर को अधिकारियों की एक बैठक होगी.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार चाहती है कि दशहरा-दिवाली त्योहारी सीज़न की शुरुआत से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू हो, जिससे आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों को राहत मिल सके. इस साल दीवाली 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी.

21 अगस्त को मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में सरकार के नए जीएसटी प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. इसमें 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करके दो मुख्य दरें रखने की सिफारिश की गई है- 5% और 18%. यानी अब जीएसटी की संरचना को आसान बनाने की तैयारी है.

राज्य मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को आम जनता के हित में बताया, लेकिन संभावित राजस्व हानि और अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की जरूरत पर चिंता जताई. जीओएम ने 12% और 28% स्लैब हटाकर 5% और 18% की दो जीएसटी दरों के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अब अंतिम फैसला जीएसटी परिषद लेगी.

वहीं, केंद्र ने मुआवजा उपकर (compensation cess) हटाकर अत्यधिक विलासिता और टोबैको प्रोडक्ट्स पर 40% का नया टैक्स स्लैब बनाने का प्रस्ताव भी रखा है. हालांकि कई राज्यों ने संभावित राजस्व हानि की आशंका जताई और कहा कि उन्हें आगे भी मुआवज़ा चाहिए. राज्यों ने वित्त मंत्रालय से दरों में बदलाव से संभावित राजस्व हानि का अनुमान भी मांगा है.

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं. जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जीएसटी परिषद देश में अप्रत्यक्ष करों से जुड़े फैसलों की सर्वोच्च संस्था है.

