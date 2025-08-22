scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

मौसम विभाग ने 23 अगस्त के लिए दिल्ली में बारिश के साथ-साथ बिजली, गरज और तूफान का अलर्ट जारी किया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को नए आधार कार्ड जारी करने पर एक साल तक रोक लगाने का निर्णय लिया है.

मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के साथ-साथ बिजली, गरज और तूफान का अलर्ट जारी किया है. (Photo: ITG)
मौसम विभाग ने 23 अगस्त के लिए दिल्ली में बारिश के साथ-साथ बिजली, गरज और तूफान का अलर्ट जारी किया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को नए आधार कार्ड जारी करने पर एक साल तक रोक लगाने का निर्णय लिया है. इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को घोषणा की कि गाज़ा में बंदी बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल वार्ता शुरू की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर गुरुवार को अहम बातचीत हुई. पढ़िए शुक्रवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

Delhi Weather: हो जाएं तैयार! दिल्ली में फिर जमकर बरसेंगे बादल, इस दिन से बिजली-आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 23 अगस्त के लिए दिल्ली में बारिश के साथ-साथ बिजली, गरज और तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बारिश की तीव्रता हल्की से मध्यम हो सकती है. मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4-5 दिन तक मॉनसून ट्रफ दिल्ली के आसपास रहकर मॉनसून गतिविधियों को फिर से सक्रिय कर सकती है.

मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, कहा- सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत-रूस संबंध सबसे स्थिर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. विदेश मंत्री जयशंकर ने पुतिन से मुलाकात के दौरान भारत-रूस संबंधों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक बताया. ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.

असम में 18+ लोगों के नए आधार कार्ड बनवाने पर एक साल तक रोक, SC-ST और चाय बागान मजदूरों को छूट

असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को नए आधार कार्ड जारी करने पर एक साल तक रोक लगाने का निर्णय लिया है. हालांकि ये रोक SC, ST और चाय बागान मज़दूरों पर लागू नहीं होगी. सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य अवैध विदेशियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों, को आधार कार्ड बनवाकर भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने से रोकना है.

गाजा संघर्ष में नया मोड़... युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत शुरू करेगा इजरायल

इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को घोषणा की कि गाज़ा में बंदी बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल वार्ता शुरू की जाएगी. उन्होंने संकेत दिया कि युद्ध समाप्त करने की दिशा में कदम केवल उन्हीं शर्तों पर उठाए जाएंगे जो इज़रायल के लिए स्वीकार्य हों. बता दें कि इज़रायली सेना इस समय गाज़ा सिटी में सैन्य अभियान को और तेज़ कर रही है.

पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने फोन पर की बात, रूस-यूक्रेन युद्ध समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर गुरुवार को अहम बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने खासतौर पर यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर विचार साझा किए और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प दोहराया.

