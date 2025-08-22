Delhi Weather: हो जाएं तैयार! दिल्ली में फिर जमकर बरसेंगे बादल, इस दिन से बिजली-आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में करीब 6 दिन से मौसम सामान्य बना हुआ है. पिछले रविवार को यहां जमकर बरसात हुई थी लेकिन उसके बाद से मौसम सामान्य बना हुआ है. हालांकि अब एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश देखी जा सकती है. मौसम विभाग ने 23 अगस्त के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है. इसके बाद भी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है.

फिर जमकर बरसात का अनुमान

बता दें कि पिछले करीब 6 दिन से दिल्ली में न के बराबर बारिश हुई. कल, गुरुवार को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई. हालांकि ये बहुत कम थी. मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश के साथ गरज व छींटे पड़ने का अनुमान जताया है. लेकिन इसके अगले दिन यानी शनिवार को एक बार फिर जमकर बरसात का अनुमान है.

दिल्ली में अच्छी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने शनिवार को सुबह के लेकर रात तक अच्छी बारिश का अलर्ट है. बारिश के साथ-साथ बिजली, गरज और तूफान का भी अलर्ट जारी है. बारिश की तीव्रता हल्की से मध्यम हो सकती है, जो अच्छी बारिश हो सकती है. स्काईमेट के मुताबिक, मॉनसून ट्रफ इस समय अपनी सामान्य स्थिति से काफी दक्षिण और दिल्ली से दूर बनी हुई है.

फिर सक्रिय होंगी मॉनसूनी गतिविधियां

निचले स्तर पर यह बाड़मेर, कोटा, अशोकनगर होते हुए आगे पूर्वी इलाकों तक फैली है लेकिन स्थितियाँ अब इसके उत्तर की ओर बढ़ने और राजधानी के करीब आने की बन रही हैं. अगले 4-5 दिन तक मॉनसून ट्रफ दिल्ली के आसपास रहकर मॉनसून गतिविधियों को फिर से सक्रिय कर सकती है. इससे तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी.

स्काईमेट का कहना है कि 22 से 26 अगस्त के बीच दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश और गरज-चमक के साथ पड़ने की संभावना है. 23 से 25 अगस्त के बीच बारिश अधिक तीव्र और व्यापक हो सकती है. हालांकि, 27 अगस्त से ट्रफ एक बार फिर दिल्ली के दक्षिण में खिसक जाएगा और मानसून की गतिविधियाँ धीमी हो जाएंगी.

