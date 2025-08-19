scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

इंडिया ब्लॉक ने सुदर्शन रेड्डी को बनाया उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार (Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 19 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का उम्मीदवार बनाया. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा कंफर्म हो गया है. इन खबरों के अलावा, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

सुदर्शन रेड्डी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार, रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया है. बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं.

प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा कंफर्म... चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मीटिंग में NSA डोभाल ने की पुष्टि

PM मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले SCO समिट में शामिल होंगे. NSA डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत में इसकी पुष्टि की. दोनों के बीच सीमा पर शांति, रिश्तों की बहाली और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चर्चा हुई.

एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान, गिल बने उपकप्तान, बुमराह शाम‍िल, श्रेयस-यशस्वी को नहीं मिली जगह

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. कप्तानी सूर्यकुमार यादव को और उपकप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है. टीम की घोषणा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने BCCI सचिव देवजीत सैकिया संग बैठक के बाद की.

Cabinet Decision: कैबिनेट ने दी 2 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्‍ट को मंजूरी, 10000 करोड़ रुपये होंगे खर्च

PM मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्‍ट की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने राजस्थान में एक एयरपोर्ट और ओडिशा में रिंग रोड के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इन दोनों प्रोजेक्‍ट की लागत करीब 10 हजार करोड़ रुपये बताई गई है.

शांति की बढ़ी उम्मीद! यूक्रेनी राष्ट्रपति से मीटिंग के बाद बोले ट्रंप- पुतिन और जेलेंस्की की बैठक जल्द

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति की संभावना से बहुत खुश हैं और जल्द ही जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी, जिसके लिए व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने बताया कि इसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी. 

ISRO का नया कमाल... 40 मंजिला रॉकेट बनाएगा, 75 टन वजन अंतरिक्ष में ले जाएगा

इसरो एक विशाल रॉकेट बनाने की तैयारी में है. ISRO अध्यक्ष वी नारायणन ने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बताया कि यह रॉकेट 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा और 75,000 किलोग्राम (75 टन) वजन के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकेगा.

दिल्ली के स्कूलों में फीस नियंत्रण कानून लागू, जान लीजिए अब फीस बढ़ने के लिए स्कूलों को कौन-से नियमों का पालन करना होगा

राजधानी दिल्ली में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 लागू कर दिया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को इसपर मुहर लगाई है, अब सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है.

माइग्रेंट लेबर्स के लिए ममता बनर्जी की 'श्रमश्री स्कीम'... लौटने पर 12 महीने तक देंगी 5000 रुपये

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी मज़दूरों के पुनर्वास के लिए नई योजना ‘श्रमश्री’ का ऐलान किया है. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जो प्रवासी मज़दूर बंगाल लौटना चाहते हैं, उन्हें सरकार आर्थिक मदद देगी.

ChatGPT का सस्ता प्लान भारत में लॉन्च, 10 गुना बेहतर सर्विस के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपये

OpenAI ने भारत में नया सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go लॉन्च किया है. कंपनी ने बताया कि यह किफ़ायती प्लान UPI पेमेंट सपोर्ट के साथ आता है. ChatGPT Go का यह प्लान 399 रुपये मंथली कीमत पर उपलब्ध होगा.

MP पुलिस तीन साल के भीतर करेगी 22 हजार 500 भर्तियां, हर साल भरे जाएंगे 7500 रिक्त पद

मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि कानून-व्यवस्था सुधार और सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 की तैयारी के लिए अगले तीन वर्षों में पुलिस बल में 22,500 पदों पर भर्ती होगी.

