scorecardresearch
 

Feedback

प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा कंफर्म... चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मीटिंग में NSA डोभाल ने की पुष्टि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले SCO समिट में शामिल होंगे. NSA अजित डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि की. बातचीत में सीमा पर शांति, रिश्तों की बहाली और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चर्चा हुई. गलवान संघर्ष के बाद रिश्तों में तनाव रहा था, लेकिन अब सुधार की कोशिशें हो रही हैं.

Advertisement
X
NSA अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में मुलाकात की.
NSA अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में मुलाकात की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने चीन की यात्रा पर जाएंगे. वे वहां 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट में शामिल होंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत के दौरान इसका ऐलान किया. यह पीएम मोदी की यात्रा की पहली आधिकारिक पुष्टि है.

अजित डोभाल और वांग यी के बीच "स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग" के नए संस्करण की शुरुआत हुई है. इस दौरान डोभाल ने कहा कि भारत-चीन संबंधों में "नई ऊर्जा और गति" देखने को मिल रही है. उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है और दोनों देशों के बीच संवाद अब पहले से अधिक "सब्सटेंशियल" यानी गहन हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: वांग यी की भारत यात्रा... भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम

सम्बंधित ख़बरें

pm modi Radhakrishnan
'राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते...', एनडीए की बैठक में बोले PM मोदी 
Donald Trump, Wang Yi, S Jaishankar
'दुनिया बदल रही, कोई भी एकतरफा फैसला नहीं चलेगा...', भारत आए चीनी विदेश मंत्री का ट्रंप को दो टूक मैसेज 
PM Modi and RSS chief Mohan Bhagwat
मोदी का तीसरा कार्यकाल कैसे बन गया बीजेपी-संघ के रिश्तों का स्वर्णकाल 
narendra modi cp radhakrishnan hand shake
'नेहरू ने पहले देश और फिर पानी का किया बंटवारा...', NDA संसदीय दल बैठक में PM मोदी का जोरदार हमला 
Vice Presidential Election: NDA Candidate CP Radhakrishnan, Opposition Meeting
उपराष्ट्रपति चुनाव: NDA सांसदों से PM की मीटिंग, राधाकृष्णन का कराएंगे परिचय 
एनएसए अजित डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद पर चर्चा की. (Photo- PTI)

डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का चीन दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि आज की बातचीत को खास अहमियत दी जानी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि 24वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स (SR) संवाद सफल रहेंगे. चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे. वह खासतौर से SR वार्ता के लिए ही भारत आए थे. माना जा रहा है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को दोबारा बनाने की कोशिशों का हिस्सा है, जिन्हें 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद गहरी चोट पहुंची थी.

Advertisement

पीएम मोदी के दौरे पर क्या बोले चीनी विदेश मंत्री?

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा, "चीनी पक्ष हमारे निमंत्रण पर एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को बहुत महत्व देता है. हमारा मानना है कि भारतीय पक्ष भी तियानजिन में एक सफल शिखर सम्मेलन में योगदान देगा. इतिहास और वास्तविकता एक बार फिर साबित करती है कि एक स्वस्थ और स्थिर चीन-भारत संबंध हमारे दोनों देशों के मौलिक और दीर्घकालिक हितों की पूर्ति करता है. यह वही है जो सभी विकासशील देश देखना चाहते हैं."

सीमा पर डिस्केलेशन के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग

SR संवाद में दोनों पक्ष नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की स्थिति की समीक्षा भी कर रहे हैं. हालांकि, अब तक दोनों देशों ने विवादित स्थानों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन बॉर्डर पर अग्रिम मोर्चों से सैनिकों को पीछे हटाकर डी-एस्केलेशन करना बाकी है. फिलहाल पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के करीब 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं.

अजित डोभाल और वांग यी के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की मीटिंग हुई है. (Photo- PTI)

यह भी पढ़ें: भारत के लिए खुशखबरी... चीन ने रेयर अर्थ, फर्टिलाइजर और बोरिंग मशीन एक्‍सपोर्ट से हटाई रोक!

Advertisement

एनएसए डोभाल ने भी किया चीन का दौरा

इससे पहले, NSA डोभाल दिसंबर में चीन गए थे और वहां वांग यी के साथ बातचीत की थी. यह मुलाकात उस समय हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान शहर में मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न संवाद तंत्रों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement