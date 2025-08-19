'पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात की चल रही हैं तैयारियां', व्हाइट हाउस वार्ता के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति की संभावना से बहुत खुश हैं और जल्द ही जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी, जिसके लिए व्यवस्था की जा रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी.

व्हाइट हाउस में बैठक खत्म ने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा प्रदान की जाएगी. रूस-यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं.

पुतिन से फोन पर की बात: ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा, 'हाई लेवल मीटिंग के खत्म होने के बाद मैंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक निर्धारित जगह पर बैठक की व्यवस्था शुरू हो गई है. इसके बाद हम लोग त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल रहूंगा.'

'ये शुरुआती कदम है'

उन्होंने ये भी कहा कि लगभग चार साल से चल रहे इस युद्ध को रोकने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा, शुरुआती कदम था. अंत में उन्होंने रूस और यूक्रेन के साथ समन्वय कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को धन्यवाद! किया.

व्हाइट हाउस में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने भाग लिया था.

दो हफ्तों के अंदर होगी बैठक: जर्मन चांसलर

वहीं, जर्मन चांसलर का कहना है कि ट्रंप अगले दो हफ्तों के अंदर ज़ेलेंस्की-पुतिन बैठक करना चाहते हैं. समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन के साथ अपनी बातचीत में इस बात पर सहमति जताई कि अगले दो हफ़्तों के अंदर रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच एक बैठक होगी.

उन्होंने कहा कि ये बैठक किसी जगह पर होगी. इसके बारे में अभी सहमति नहीं बनी है. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी नहीं पता कि इस बैठक से क्या नतीजा निकलेगा. मर्ज़ ने दोहराया कि ये वांछनीय होगा और उससे भी ज़्यादा कि इस बैठक के साथ ही यूक्रेन में सीजफायर हो जाए.

उन्होंने आगे कहा, 'राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि सीजफायर के बिना पुतिन के साथ ऐसी बैठक की कल्पना करना उनके लिए मुश्किल है.'

'सुरक्षा गारंटी में कौन...'

उन्होंने कहा कि यूरोपीय और अमेरिकी देशों को इस बात पर चर्चा करनी होगी कि सुरक्षा गारंटी में कौन और किस हद तक भाग लेगा.

उन्होंने कहा, 'ये पूरी तरह स्पष्ट है कि पूरे यूरोप को इसमें भाग लेना चाहिए. क्योंकि ये सिर्फ़ यूक्रेन के क्षेत्र का मामला नहीं है. ये यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था का मामला है.'

