MP पुलिस तीन साल के भीतर करेगी 22 हजार 500 भर्तियां, हर साल भरे जाएंगे 7500 रिक्त पद

मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह कानून-व्यवस्था में सुधार और आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 के मद्देनजर अगले तीन वर्षों में राज्य पुलिस बल में 22 हजार 500 प्रारंभिक स्तर के पदों पर भर्ती करेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा.

CM ने एक कार्यक्रम में बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड 2025 के लिए पुलिस में स्वीकृत पदों पर भर्ती करेगा, लेकिन 2026 से पुलिस भर्ती बोर्ड ही भर्ती करेगा. यादव ने कहा कि हर साल 7 हजार 500 रिक्त पदों को भरा जाएगा और तीन वर्षों में 22 हजार 500 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी.

उन्होंने कहा कि गृह विभाग से संबंधित सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जल्द ही गृह और वित्त विभाग की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी और सभी लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने पुलिस, जेल और होमगार्ड विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में एक अतिरिक्त सीट आरक्षित करने की भी घोषणा की.

वीवीआईपी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों सहित पुलिस उपाधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को पात्रता के अनुसार विशेष भत्ता और जोखिम भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है. यादव ने कहा कि इन सुविधाओं से विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा.

