प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्‍ट की मंजूरी दे दी है. ये प्रस्‍ताव इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर से जुड़ा हुआ है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍धव ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान में एक एयरपोर्ट और ओडिशा में रिंग रोड के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. ये दोनों प्रोजेक्‍ट काफी महत्‍वपूर्ण हैं. इन दोनों प्रोजेक्‍ट की साइज करीब 10 हजार करोड़ रुपये की है.

ओडिशा में 6 लेन रिंग रोड 110.875 km लंबा होगा, जिसके लिए कुल 8307.74Cr रुपये खर्च किए जाएंगे. यह भारत के सबसे बड़े रोड प्रोजेक्‍ट में से एक है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है. कैबिनेट के इस फैसले से ओडिशा के लिए बड़ी राहत होगी. साथ ही आवगमन की सुविधा आसान हो जाएगी, जिससे बिजनेस करने वालों के लिए भी फायदेमंद होगा और देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

#Cabinet approves construction of 6-lane access-controlled Capital Region Ring Road (Bhubaneswar Bypass, 110.875 km) in Odisha on at a cost of Rs.8307.74 Cr#CabinetDecisions pic.twitter.com/18NLw7xWlL — Dhirendra Ojha (@DG_PIB) August 19, 2025

