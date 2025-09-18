Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 18 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के जैवलिन थ्रो फाइनल में सचिन यादव पदक से चूक गए. वहीं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा है कि जल्द अमेरिका टैरिफ कम कर सकता है. इन खबरों के अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.



WAC 2025 Final: सचिन यादव पदक से चूके... हासिल की चौथी पोजीशन, नीरज चोपड़ा का फीका प्रदर्शन, ये खिलाड़ी बना चैम्पियन

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन फीका रहा और वे प्रतियोगिता में टॉप छह में भी जगह नहीं बना सके. वहीं, भारत के सचिन यादव पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे. नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास 83.65 मीटर और दूसरा अटेम्प्ट 84.03 मीटर का रहा, जबकि तीसरा अटेम्पट फाउल और पांचवां अटेम्प्ट फाउल रहा.

ट्रंप नरम... US से बनने वाली है बात? हट सकता है भारत पर लगा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ!

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका जल्द ही भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ हटा सकता है और रेसिप्रोकल टैरिफ को भी घटाकर 10 से 15% किया जा सकता है. सीईए को अगले 8 से 10 हफ्तों के भीतर समाधान होने की उम्मीद है. टैरिफ के कारण अगस्त में भारत का अमेरिकी निर्यात घटकर 6.87 अरब डॉलर रह गया था.

GST छूट के बाद Maruti का बड़ा ऐलान! 3.50 लाख में S-Presso और 5 लाख से सस्ती मिलेगी Wagon R, देखें लिस्ट

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने आज अपनी कारों की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि, मारुति वैगनआर से लेकर ऑल्टो और इग्निस जैसी छोटी कारों की कीमत में तकरीबन 1.29 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. कारों की कीमत में ये कटौती आगामी 22 सितंबर से लागू होगी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर दायर जनहित याचिका खारिज की, कहा- ऐसे मामलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. HC ने कहा कि जहां सीधे प्रभावित लोग खुद अदालत आ सकते हैं, वहां जनहित याचिकाएं स्वीकार नहीं होंगी. HC ने माना कि जनहित के नाम पर कई लोगों द्वारा याचिकाएं दायर करना असली जनहित नहीं है. HC ने स्पष्ट किया कि हस्तक्षेप केवल गुण-दोष और आपत्तियों के आधार पर होगा.

टैर‍िफ या कुछ और... आज क्‍यों शेयर बाजार में आई तेजी? 12% तक भागे ये शेयर

गुरुवार को शेयर मार्केट तेज़ी के साथ बंद हुआ. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 83013 पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई का निफ्टी 93 अंक चढ़कर 24423 पर क्‍लोज़ हुआ. शेयर बाज़ार में तेज़ी के दौरान लार्ज, मिड और स्‍मालकैप के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला. मीडिया, PSU और रियल्‍टी को छोड़कर बाकी सभी सेक्‍टर ग्रीन जोन में बंद हुए.

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, जमानत की याचिका मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म खान की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है. ये मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाईवे पर क्वालिटी बार पर कथित तौर पर अवैध कब्ज़े से जुड़ा है. ज़मानत मिलने के बाद भी आज़म खान की जेल से रिहाई नहीं होगी. उन्हें 5 साल पहले दर्ज एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए 20 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा.

ना एग्जाम, ना इंटरव्यू... दिल्ली में यहां सीधे मिल रही है सरकारी नौकरी! सैलरी होगी 1 लाख

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने असिस्टेंट टीचर की कुल 1180 रिक्तियों पर भर्ती निकाली है, जिनके लिए आवेदन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है. पद के लिए योग्य अभ्यार्थी का चयन केवल मेरिट यानी क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा. चुने गए शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत हर महीने ₹35,400 से ₹1,12,400 तक की सैलरी मिलेगी.

गुजरात दौरे पर जाएंगे PM मोदी, भावनगर और लोथल में करेंगे कई बड़ी घोषणाएं

PM नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को अपने गृह राज्य गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे भावनगर और लोथल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. भावनगर में PM मोदी करीब ₹1.50 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

सीएम योगी की तबादला एक्सप्रेस... IAS के बाद अब 16 IPS अफसर के ट्रांसफर, 9 जिलों की कमान नए अधिकारियों को

उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 IPS अधिकारियों के तबादलों का आदेश जारी किया है. इनमें नौ ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण शामिल है. नए आदेश के बाद अब आज़मगढ़, कुशीनगर, अलीगढ़, देवरिया, हरदोई, सोनभद्र, उन्नाव, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और औरैया जैसे संवेदनशील जिलों की कमान नए पुलिस अधीक्षकों के हाथों में होगी.

राहुल गांधी का गुजरात दौरा स्थगित, कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में होना था शामिल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 18 सितंबर को प्रस्तावित गुजरात दौरा अचानक स्थगित कर दिया गया. उन्हें गुजरात कांग्रेस द्वारा आयोजित ज़िलाध्यक्षों की तालीम शिविर में शामिल होना था. अभी ये साफ़ नहीं है कि वो शुक्रवार को आएंगे या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार रात तक लिया जाएगा. पिछले 6 महीनों में राहुल 5 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं.

