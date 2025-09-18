scorecardresearch
 

ना एग्जाम, ना इंटरव्यू... दिल्ली में यहां सीधे मिल रही है सरकारी नौकरी! सैलरी होगी 1 लाख

अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से खुशखबरी है. बोर्ड ने असिस्टेंट टीचर के 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आप बिना इंटरव्यू दिए सलेक्ट हो सकते हैं.

शिक्षकों को हर महीने 35,400 से 1,12,400 रुपए के साथ पेंशन और कईं भत्ते मिलेंगे. (फोटो-ITG)
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने असिस्टेंट टीचर की कुल 1180 रिक्तियों पर भर्ती निकली है, जिनके लिए आवेदन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है. उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पद के लिए योग्य अभ्यार्थी का चयन केवल मेरिट यानी क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा. उम्मीदवार को कोई परीक्षा नही देनी होगी.

किन-किन पदों पर हो रही है भर्ती?

यह भर्ती दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालयों में असिस्टेंट टीचर की कुल 1180 रिक्तियों पर होगी, जिनमें दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 1055 और नई दिल्ली नगर निगम की 125 रिक्तियां शामिल हैं.

कितनी मिलेगी सैलेरी?

चुने गए शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत हर महीने 35,400 से 1,12,400 रुपए तक की सैलरी मिलेगी. इसके अलावा किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और पेंशन जैसी अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी.

क्या होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता?

उम्मीदवार का किसी मान्‍यता प्राप्‍त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा उसके पास D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) की डिग्री और CTET (Central Teacher Eligibility Test) परीक्षा का मान्य सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, हालांकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु में सरकारी नियमों के मुताबिक छूट है. सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये, और महिला, SC,ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन मुफ्त है. शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा.

कैसे होगा चयन?

योग्य अभ्यार्थी का चयन उसकी क्वालिफिकेशन और CTET स्कोर के आधार पर होगा. नौकरी के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नही देना होगा.

ये है आवेदन की पूरी प्रक्रिया

•    dsssb.delhi.gov.in पर जाकर होमपेज पर Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें.
•    इसके बाद DSSSB Recruitment Advt 6/2024 का लिंक खोलें.
•    अगर नए यूजर हैं तो Apply Online पर क्लिक करके पहले रजिस्टर करें.
•    फॉर्म में अपनी डिटेल्स और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
•    आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें.
•    भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर रखें.

