गुजरात दौरे पर जाएंगे PM मोदी, भावनगर और लोथल में करेंगे कई बड़ी घोषणाएं

भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी करीब ₹1.50 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही वे भावनगर शहर के विकास के लिए ₹100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे.

प्रधानमंत्री मोदी भावनगर में एक भव्य रोड शो में शामिल होंगे. (File Photo- PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को अपने गृह राज्य गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे भावनगर और लोथल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी भावनगर में एक भव्य रोड शो में शामिल होंगे. करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में 30 हजार से अधिक लोग शामिल होने की संभावना है.

रोड शो का मुख्य आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी में राहत और आत्मनिर्भर भारत की थीम रहेगी. रोड शो के बाद प्रधानमंत्री जवाहर मैदान पहुंचेंगे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.

भावनगर को देंगे कई सौगात

भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी करीब ₹1.50 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही वे भावनगर शहर के विकास के लिए ₹100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी.

4500 करोड़ से विकसित हो रही परियोजना का लेंगे जायजा

इसके बाद प्रधानमंत्री लोथल का दौरा करेंगे. लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है और इसे भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है. यहां प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगे. लगभग ₹4,500 करोड़ की लागत से विकसित हो रही यह परियोजना प्रधानमंत्री के "विरासत भी, विकास भी" के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

दोपहर 1 बजे के बाद पीएम मोदी एनएमएचसी परिसर में अब तक पूरे हो चुके कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. यह परियोजना भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है. इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित "पंच प्रण" के तहत प्राचीन विरासत संरक्षण के संकल्प से भी जोड़ा गया है.

