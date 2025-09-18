scorecardresearch
 

World Athletics Championships 2025 Final Live: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में आज नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की टक्कर, थोड़ी देर में शुरू होगा फाइनल

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem, Javelin Throw: नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने पछाड़ दिया था. अब पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार दोनों खिलाड़ियों को टक्कर हो रही है. नीरज उस हार का बदला लेना चाहेंगे.

पेरिस ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की पहली भिड़ंत (Photo: Getty Images)
पेरिस ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की पहली भिड़ंत (Photo: Getty Images)

टोक्यों में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 के मैन जैवलिन थ्रो फाइनल में आज नीरज चोपड़ा एक्शन में हैं. नीरज को पाकिस्तान के अरशद नदीम, जूलियन वेबर (जर्मनी), एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा) जैसे खिलाड़ी चुनौती दे रहे हैं. नीरज के अलाव इस प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए सचिन यादव भी भाग ले रहे हैं. फाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगा. फाइनल मैच से जुड़ी अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में 84. 85 मीटर के थ्रो के साथ अपने ग्रुप में तीसरे और कुल छठे नंबर पर रहे थे. देखा जाए तो नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड को आसानी से पार कर लिया था. नीरज ने ग्रुप-ए में अपने पहले अटेम्प्ट में 84. 50 मीटर का थ्रो किया था, जो ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन जो 84.50 मीटर से अधिक रहा.

दूसरी ओर अरशद नदीम ने ग्रुप-बी में अपने पहले अटेम्प्ट में 76. 99 मीटर और दूसरे प्रयास में 74. 17 मीटर का थ्रो फेंका. ऐसा लग रहा था कि अरशद नदीम फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी एथलीट ने तीसरे एवं आखिरी प्रयास में 85. 28 मीटर का थ्रो कर फाइनल में जगह पक्की की. अरशद नदीम ने ओवरऑल अंकतालिका में पांचवें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई.

फाइनल में सभी खिलाड़ियों के बेस्ट थ्रो
1. जूलियन वेबर (जर्मनी)-
2. एंडरसन पीटर्स (ग्रेनेडा)-
3. अरशद नदीम (पाकिस्तान)-
4. नीरज चोपड़ा (भारत)-
5. जूलियस येगो (केन्या)- 
6. कर्टिस थॉम्पसन (अमेरिका)- 
7. कैमरन मैकएंटायर (ऑस्ट्रेलिया)- 
8. डेविड वेगनर (पोलैंड)-
9. सचिन यादव (भारत)-
10. रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका)-
12. जैकब वाडलेच (चेक गणराज्य)-

पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की ये पहली टक्कर है. अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92. 97 मीटर का अपना ब्रेस्ट थ्रो करके स्वर्ण जीता था जबकि नीरज चोपड़ा 89. 45 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे. बुडापेस्ट में आयोजित पिछली विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में नीरज ने 88. 17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था. जबकि अरशद नदीम दूसरे और जैकब वाडलेच तीसरे स्थान पर रहे थे.

सचिन यादव का कैसा रहा था क्वालिफिकेशन राउंड
सचिन यादव की बात करें तो उन्होंने 83. 67 मीटर का थ्रो फेंककर ग्रुप-ए में छठा और कुल दसवां स्थान हासिल कर फाइनल में एंट्री ली. भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह ओवरऑल स्टैंडिंग में क्रमश: 28वें और 30वें स्थान पर रहकर फाइनल की रेस से आउट हो गए. एंडरस पीटर्स 89. 53 मीटर का थ्रो फेंककर क्वालीफिकेशन राउंड में शीर्ष रहे.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के इतिहास में केवल दो ही एथलीट ऐसे हुए हैं, जिन्होंने मेन्स जैवलियन थ्रो स्पर्धा में अपने खिताब का बचाव किया. चेक गणराज्य के जान जेलेजनी (1993 & 1995) और एंडरसन पीटर्स (2019 & 2022) का नाम इस लिस्ट में है. बता दें कि जेलेजनी ही नीरज चोपड़ा के मौजूदा कोच. अब नीरज अपने 'गुरु' की बराबरी करना चाहेंगे.

