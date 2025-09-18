scorecardresearch
 

राहुल गांधी का गुजरात दौरा स्थगित, कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में होना था शामिल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज गुजरात पहुंचकर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना था. इससे पहले वह 12 सितंबर को भी गुजरात पहुंचे थे. तब उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि वे 18 सितंबर को दोबारा आएंगे.

राहुल गांधी 12 सितंबर को भी गुजरात पहुंचे थे (Photo: X/@INC)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज प्रस्तावित गुजरात दौरा अचानक स्थगित कर दिया गया. उन्हें गुजरात कांग्रेस द्वारा आयोजित जिलाध्यक्षों की तालीम शिविर में शामिल होना था. अभी यह साफ नहीं है कि वह शुक्रवार को आएंगे या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय आज रात तक लिया जाएगा.

इससे पहले राहुल गांधी ने 12 सितंबर को जूनागढ़ में आयोजित 10 दिवसीय जिलाध्यक्ष तालीम शिविर में भाग लिया था, जिसका उद्घाटन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 सितंबर को प्रेरणा धाम आश्रम में किया था.

इस दौरान उन्होंने कहा था कि वे 18 सितंबर को फिर लौटेंगे और संगठन से जुड़े मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे. पिछले छह महीनों में राहुल गांधी पांच बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं.

12 सितंबर को की थी बैठक

 

 

12 सितंबर के अपने दौरे में उन्होंने चार घंटे तक जिलाध्यक्षों के साथ संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की थी. इस दौरान पाटन जिलाध्यक्ष की कार्यशैली की उन्होंने विशेष प्रशंसा की. राहुल गांधी ने नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया था.

राहुल गांधी का यह फोकस था कि संगठन की मजबूती से बीजेपी को चुनौती दी जा सके और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विजय हासिल करे.

