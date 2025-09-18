शेयर बाजार में लगातार तेजी देखी जा रही है और आज भी मार्केट उछाल पर बंद हुआ. सेंसेक्‍स 320 अंक चढ़कर 83013 पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 93 अंक चढ़कर 24423 पर क्‍लोज हुआ. निफ्टी बैंक में भी 234 अंकों की तेजी देखने को मिली. यह तेजी भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर गिरते तनाव के कारण आया है.

शेयर बाजार में तेजी के दौरान लार्ज, मिड और स्‍मालकैप के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला. बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 8 शेयर गिरावट पर बंद हुए, जबकि 22 शेयर उछाल पर बंद हुए. जोमैटो के शेयरों में 3 फीसदी और sunpharma के शेयरों में 1.77 फीसदी की तेजी रही. Tata Motors के शेयर में 1 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई.

फार्मा सेक्‍टर्स में तेजी

मीडिया, पीएसयू और रियल्‍टी को छोड़कर बाकी सभी सेक्‍टर ग्रीन जोन में बंद हुए. हेल्‍थकेयर और फार्मा सेक्‍टर्स में सबसे ज्‍यादा उछाल आई है. गिरावट की बात करें तो मीडिया और पीएसयू में सबसे ज्‍यादा गिरावट रही.

आज क्‍यों आई तेजी?

शेयर बाजार में तेजी की बड़ी वजह अमेरिका और भारत के बीच रिश्‍ते की खटास मिटती दिख रही है. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो सकती है. इसके अलावा, डॉलर इंडेक्‍स में भी सुधार देखा जा रहा है. सोने के दाम में भी कटौती हुई है, जिस कारण शेयर बाजार में हरियाली दिख रही है.

भारत के लिए ग्‍लोबल संकेत भी अच्‍छे दिखाई दे रहे हैं. वहीं घरेलू स्‍तर पर जीएसटी जैसे सुधार के कारण शेयर बाजार पॉजिटिव नजर आ रहा है. इसके अलावा, काफी बिकवाली करने के बाद अब FII खरीदारी भी करना शुरू कर चुके हैं.

12 फीसदी तक चले ये शेयर

पूनावाला फिनकॉर्प शेयर आज 12.30 फीसदी चढ़कर 502 रुपये पर पहुंच गया. बैन्‍को प्रोडक्‍ट्स करीब 8 फीसदी चढ़कर बंद हुआ. डेंटा वाटर 11 फीसदी चढ़कर बंद हुआ. अर्बन कंपनी के शेयर में भी आज 2 फीसदी की तेजी रही. प्रिज्‍म जॉनसन के शेयर में 11.81% की तेजी आई है. हेरिटेज फूड्स के शेयर में भी 8 फीसदी की तेजी देखी जा रही है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्‍सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

