सीएम योगी की तबादला एक्सप्रेस... IAS के बाद अब 16 IPS अफसर के ट्रांसफर, 9 जिलों की कमान नए अधिकारियों को

यूपी में नौकरशाही में बदलाव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा. कुछ ही दिन पहले बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों के तबादले हुए थे और अब पुलिस महकमे में भी फेरबदल की आंधी चल पड़ी है. योगी सरकार ने 16 IPS अफसरों के तबादले का आदेश जारी किया, जिनमें 9 जिलों के कप्तान बदल दिए गए हैं. नए आदेश के बाद अब आज़मगढ़, कुशीनगर, अलीगढ़, देवरिया, हरदोई, सोनभद्र, उन्नाव, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और औरैया जैसे संवेदनशील जिलों की कमान नए पुलिस अधीक्षकों के हाथों में होगी.

बड़े स्तर पर फेरबदल, कई कप्तान हटाए गए

तबादले की लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा उन जिलों की है, जहां हाल के महीनों में अपराध की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को चुनौती दी थी. आज़मगढ़ के एसपी हेमराज मीणा और कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. वहीं, अलीगढ़, देवरिया, हरदोई, सोनभद्र और प्रतापगढ़ जैसे जिलों की कमान भी बदली गई है.

- हेमराज मीणा, एसपी आज़मगढ़ से डीजीपी मुख्यालय संबद्ध

- संतोष मिश्रा, एसपी कुशीनगर से डीजीपी मुख्यालय संबद्ध

- जयप्रकाश सिंह एसपी उन्नाव बनाया गया है.

- संजीव सुमन को एसपी देवरिया की जिम्मेदारी दी गई है.

- विक्रांत वीर को भी डीजीपी ऑफिस संबद्ध किया गया है.

- नीरज जादौन को अब एसएसपी अलीगढ़ बनाया गया है.

- अशोक कुमार मीणा (पहले सोनभद्र) अब एसपी हरदोई होंगे.

- अभिषेक वर्मा को एसपी सोनभद्र की जिम्मेदारी मिली है.

- दीपक भूकर एसपी प्रतापगढ़ होंगे.

- डॉ. अनिल कुमार (पहले प्रतापगढ़) में थे, अब एसपी आज़मगढ़ होंगे.

- केशव कुमार को एसपी कुशीनगर बनाया गया है.

- अभिजीत आर. शंकर एसपी अंबेडकर नगर होंगे.

- अभिषेक भारती को एसपी औरैया की जिम्मेदारी मिली है.

- मनोज कुमार शांडिल्य को डीसीपी प्रयागराज की जिम्मेदारी मिली है.

- अनिल कुमार झा एसपी रेलवे आगरा बने हैं.

- सर्वेश कुमार मिश्रा को सेनानायक 4वीं बटालियन पीएसी, आगरा भेजा गया है.

संवेदनशील जिलों पर खास नजर

सरकार ने जिन जिलों में पुलिस कप्तान बदले हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जहां अपराध का ग्राफ ऊंचा रहा है या फिर राजनीतिक दृष्टि से ये जिले बेहद अहम माने जाते हैं.

कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

राजनीतिक गलियारों में इन तबादलों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार साफ कहा है कि अपराध और अराजकता पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है. पुलिस महकमे में यह फेरबदल भी उसी दिशा का हिस्सा माना जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ जिलों से अपराधियों के हौसले बुलंद होने की रिपोर्ट्स मिली थीं, जिसके चलते सरकार ने तत्काल कार्रवाई का फैसला लिया.

तबादलों से बढ़ी हलचल

पुलिस महकमे में हुए इन तबादलों से अधिकारियों के बीच भी हलचल तेज है. कई अफसरों को प्रमोशन के लिहाज से अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो कुछ को मुख्यालय से संबद्ध कर साइडलाइन कर दिया गया है. खासकर हेमराज मीणा और संतोष मिश्रा का नाम चर्चा में है, जिन्हें एक झटके में डीजीपी मुख्यालय भेज दिया गया. वहीं, युवा और ऊर्जावान अफसरों को जिलों की कमान देकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि कानून-व्यवस्था में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी.

मंगलवार को ही 16 IAS के तबादले

इससे पहले योगी सरकार ने मंगलवार को ही तीन मंडलायुक्त समेत 16 आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया था। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को लखनऊ भेजा गया था, जबकि बरेली की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज की कमान सौंपी गई. वहीं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव अनामिका सिंह को बरेली का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया. चिकित्सा शिक्षा की महानिदेशक किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त बनाया गया. वर्तमान परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव के पद पर भेजा गया . वे इसी महीने 30 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इसके अलावा रंजन कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया, हालांकि उनके पास प्रमुख सचिव आयुष की जिम्मेदारी बनी रहेगी.

