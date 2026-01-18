scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के मंदिर परिसरों में इस साल से मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह से बैन रहेगा. दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद CAQM ने GRAP-4 लागू कर दिया है. ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है और स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे. प्रधानमंत्री की अगुवाई में US कॉन्सुलेट तक मार्च निकाला गया.

चारधाम यात्रा के दौरान अब मंदिर में नहीं बना सकेंगे रील. (photo: ITG)

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के मंदिर परिसरों में इस साल से मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह से बैन रहेगा. दर्शन करने से पहले ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का फोन जमा करा लिया जाएगा. दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद CAQM ने GRAP-4 लागू कर दिया है. ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है और स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे. प्रधानमंत्री की अगुवाई में US कॉन्सुलेट तक मार्च निकाला गया. पढ़ें रविवार की टॉप खबरें...

चारधाम यात्रा के दौरान अब मंदिर में नहीं बना सकेंगे रील... मोबाइल-फोन और कैमरों पर लगाया गया प्रतिबंध

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के मंदिर परिसरों में इस साल से मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह से बैन रहेगा. दर्शन करने से पहले ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का फोन जमा करा लिया जाएगा. मंदिर से बाहर निकलने के बाद वे मंदिर को बैकग्राउंड में रखकर अपनी तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं.

दिल्ली के बाद अब मुंबई में बनेगा बिहार भवन, 314 करोड़ में बनेगी 30 मंजिला आधुनिक इमारत

दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 314 करोड़ 20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. प्रस्तावित बिहार भवन बेसमेंट सहित लगभग 30 मंजिला होगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा. इसकी ऊंचाई जमीन से करीब 69 मीटर होगी.

ग्रीनलैंड में PM की अगुवाई में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, ‘अमेरिकी कब्जे’ के दावे पर उबाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे. प्रधानमंत्री की अगुवाई में US कॉन्सुलेट तक मार्च निकाला गया. हाथों में झंडे और बैनर लेकर लोग अमेरिकी कॉन्सुलेट की ओर मार्च करते नजर आए. प्रदर्शन के दौरान साफ संदेश दिया गया कि ग्रीनलैंड को अपने भविष्य का फैसला खुद करने दिया जाए.

कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी-दुरंतो और गरीब रथ समेत दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों का परिचालन पर गहरा असर पड़ा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली आनंद विहार-जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस आज 12 घंटे की भारी देरी से चल रही है. इसी तरह नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस भी 5 घंटे लेट है.

Mauni Amavasya Snan LIVE: मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब, 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके डुबकी

मौनी अमावस्या के साथ माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व शुरू हो गया है और संगम तट आस्था के सैलाब से भरने लगा है. ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे से मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हुआ. प्रशासन ने मौनी अमावस्या में तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है. इसके लिए करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है.

फिर जहरीली हुई दिल्ली-NCR की आबोहवा, GRAP-4 हुआ लागू... कंस्ट्रक्शन समेत इन चीजों पर बैन

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद CAQM ने GRAP-4 लागू कर दिया है. ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है और स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है. राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार शाम को 428 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है.

IND vs BAN U19 World Cup Highlights: भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत... बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में हराया, वैभव सूर्यवंशी-विहान मल्होत्रा चमके

आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में 17 जनवरी को हुए एक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को डीएलएस नियम के तहत 18 रनों से हरा दिया. बारिश के कारण बांग्लादेश को जीत के लिए 29 ओवरों में 165 रनों का संशोधित टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 146 रनों पर धराशायी हो गई. भारतीय टीम की मौजूदा टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत रही.  

---- समाप्त ----
