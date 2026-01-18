scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चारधाम यात्रा के दौरान अब मंदिर में नहीं बना सकेंगे रील... मोबाइल-फोन और कैमरों पर लगाया गया प्रतिबंध

चार धाम यात्रा के दौरान अब मंदिर परिसरों में मोबाइल-फोन और कैमरों पर रोक रहेगी. दर्शन करने से पहले ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का फोन जमा करा लिया जाएगा.

Advertisement
X
मोबाइल-फोन को लेकर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला. (File Photo: ITG)
मोबाइल-फोन को लेकर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला. (File Photo: ITG)

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के मंदिर परिसरों में इस साल से मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह से बैन रहेगा. एक एजेंसी के मुताबिक संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट और विभागीय अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग करने के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने पत्रकारों को बताया कि मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरों की अनुमति देने से दर्शन में कई समस्याएं आ रही थीं. 

अब ऐसे फोटो ले सकेंगे श्रद्धालु

इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया गया है. पांडे ने कहा कि राज्य की चार धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थयात्रा है. जहां लोग भक्ति भाव से आते हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन और कैमरे जमा करने होंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

menka gandhi
'भगवान भी चार धामों से भाग गए...', पहाड़ों पर निर्माण कार्यों को लेकर बोलीं मेनका गांधी
Rohit Mathur in Dharam Sansad
चार धाम यात्रा के समय क्यों महंगे हो जाते हैं होटल? रोहित माथुर ने बताया पूरा गणित
Rohit Mathur in Dharam Sansad
चार धाम यात्रा के समय क्यों महंगे हो जाते हैं होटल? रोहित माथुर ने बताया पूरा गणित
हिमालयी कुत्ते की कीमत 5,000 से 25,000 रुपये तक है. (Photo: Screengrab)
इस पहाड़ी राज्य में लगता है खास नस्ल के हिमालयन डॉग्स का बाजार, जानिए खासियत
उत्तराखंड के जंगल में लगी आग. (Photo: ITG)
उत्तराखंड में आग का तांडव... जंगल से खेतों तक पहुंचीं लपटें, सेब के सैकड़ों पेड़ जलकर खाक

यह भी पढ़ें: 51 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने की चार धाम यात्रा, केदारनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु

मंदिर से बाहर निकलने के बाद वे मंदिर को बैकग्राउंड में रखकर अपनी तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को निर्देश दिया गया है कि वह श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन और कैमरों की सुरक्षित रखने के लिए मंदिर परिसरों में अलग से व्यवस्था सुनिश्चित करें. 

Advertisement

पिछले साल 50 लाख श्रद्धालुओं ने किया था दर्शन

कमिश्नर ने कहा कि पिछले तीर्थयात्रा सीजन के दौरान राज्य के चार धामों – गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. इस साल तीर्थयात्रा को और भी सुचारू और आसान बनाने के प्रयास किए जाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement