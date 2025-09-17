scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. वहीं, इस अवसर पर पीएम मोदी को विदेश यात्राओं में मिले उपहारों की नीलामी की जाएगी.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा प्लान (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा प्लान (Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. वहीं, इस अवसर पर पीएम मोदी को विदेश यात्राओं में मिले उपहारों की नीलामी की जाएगी. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें. 

Modi@75... पीएम मोदी 75 साल के हुए, MP के धार में लॉन्च करेंगे 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. बीजेपी ने 17 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक देशभर में कार्यक्रमों का मेगा प्लान बनाया है. पीएम मोदी का जन्मदिन विश्वकर्मा जयंती से मेल खाता है, जो शिल्पकारों-कारीगरों को सम्मानित करता है.

पेंटिंग-शॉल से लेकर PM मोदी को विदेशों में मिले उपहारों की आज से नीलामी

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 17 सितंबर, बुधवार की अहम खबरें 
traffic challan
पढ़ें 16 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
देहरादून में चंद्रभागा नदी भी उफान पर है. (Photo: Ankit Sharma/ITG)
पढ़ें 16 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
White House trade advisor Peter Navarro (File Photo: AP)
पढ़ें 15 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
IND vs PAK Asia Cup
पढ़ें 14 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

PM मोदी आज 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर उन्हें मिले 1300 से अधिक अनोखे गिफ्ट्स की ऑनलाइन नीलामी आज से शुरू होकर 2 अक्तूबर तक चलेगी. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे मिशन को समर्पित होगी. 

ट्रंप ने PM मोदी को मिलाया फोन, दी जन्मदिन की बधाई, बोले- पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की. दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की.

Advertisement

Asia Cup 2025: पाकिस्तान-UAE मुकाबले में ICC ने बदला मैच रेफरी, एंडी पायक्रॉफ्ट हटे....कैसे हुआ ऐसा?

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान बुधवार यानी आज यूएई से भिड़ेगा. इस मैच के लिए रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को नियुक्त किया गया है, लेकिन पायक्रॉफ्ट बाकी मुकाबलों में रेफरी बने रहेंगे.

वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू होगी, श्राइन बोर्ड ने किया ऐलान
 
श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि वैष्णो देवी यात्रा आज से पुनः शुरू होगी, लेकिन यह मौसम पर निर्भर करेगी. अपडेट आधिकारिक माध्यम से ही लेने की अपील की गई. 

भारत ने फिर बढ़ाई US की टेंशन, रूस-बेलारूस की मिलिट्री ड्रिल में शामिल, पुतिन खुद ग्राउंड-जीरो पर पहुंचे

भारत ने रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित ZAPAD-2025 सैन्य अभ्यास में भाग लिया, जिसमें भारत के 65 सैनिक शामिल हुए. यह संयुक्त अभ्यास 12-16 सितम्बर तक चला.

यूपी RO और ARO प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, कुल 7479 अभ्यर्थी हुए सफल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित किया है. समीक्षा अधिकारी के 338 पदों के लिए 6093 अभ्यर्थी सफल हुए

वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, 2 अक्टूबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

Advertisement

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय टेस्ट टीम घोषित की है. यह सीरीज 2 से 14 अक्टूबर तक अहमदाबाद और दिल्ली में होगी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है.

प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिकसन की बातचीत, ग्रीन पार्टनरशिप, यूक्रेन शांति और इंडिया-EU एफटीए पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ, UNSC में डेनमार्क की भूमिका और AI इम्पैक्ट समिट 2026 पर चर्चा की. 

रेलवे चलाएगा भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन, 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार, जानिए डिटेल्स

भारतीय रेलवे चार ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 'भारत गौरव एक्सप्रेस' नामक विशेष ट्रेन चलाएगा. यह नौ दिन का पैकेज 19,555 रुपये से शुरू होगा. ट्रेन 25 सितंबर को अमृतसर से खुलेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement