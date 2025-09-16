scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप ने PM मोदी को मिलाया फोन, दी जन्मदिन की बधाई, बोले- पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे

पीएम मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इससे पहले मंगलवार देर शाम अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई. इसकी जानकारी पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में दी.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया (File Photo- ITG)
पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया (File Photo- ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की. दोनों नेताओं के बीच भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई.

राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा जताई. यह कदम वॉशिंगटन की ओर से भारत के साथ संबंधों को नई दिशा देने और मज़बूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Trump_Modi_Call
PM Modi को Trump ने किया कॉल, दी जन्मदिन की बधाई 
पीएम नरेंद्र मोदी (पीटीआई)
नटराज प्रतिमा, पश्मीना शॉल... PM मोदी को मिले 1300 गिफ्ट्स की नीलामी, ऐसे खरीदें 
US_Talk_Today
ट्रेड डील पर India-US के बीच 7 घंटे तक चली मीटिंग 
Ajay Rais electoral offering bomb.
पीएम के जन्मदिन पर बोले अजय राय, 'वोट चोरी' और 'चुनावी पिंडदान' का लगाया आरोप 
PM Modi
जन्मदिन पर क्या है PM Modi का प्लान? 

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को साझा किया. उन्होंने लिखा, “मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई. मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. वह अद्भुत काम कर रहे हैं. नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद.”

Advertisement

जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद: पीएम मोदी

इससे पहले पीएम मोदी ने भी इसकी जानकारी एक्स पर साझा की. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा, "आपके फोन कॉल और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप. आपकी तरह, मैं भी भारत-अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं."

इस बार जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में रहेंगे पीएम  

इस साल पीएम मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर बुधवार को मध्य प्रदेश में रहेंगे. पीएम मोदी यहां धार जिले के भैंसोला गांव जाएंगे और महिलाओं और परिवारों के लिए स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित अभियान की शुरुआत करेंगे. साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे. इस मार्क का मकसद देश को टेक्सटाइल हब बनाना और निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना है. सरकार देशभर में ऐसे सात PM MITRA पार्क बना रही है.

MITRA पार्क 2,158 एकड़ में फैला होगा और इसकी अनुमानित लागत करीब ₹2,050 करोड़ है. अब तक 91 कंपनियों को 1,300 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है और लगभग ₹23,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. यह पार्क ‘5F’ दृष्टिकोण (Farm → Fibre → Factory → Fashion → Foreign) पर आधारित होगा, जिससे कच्चे माल से लेकर तैयार वस्त्र तक की पूरी सप्लाई चेन एक ही स्थान पर विकसित होगी.

Advertisement

जन्मदिन पर योजनाओं की सौगात

अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी केवल औद्योगिक परियोजना का शिलान्यास ही नहीं करेंगे, बल्कि कई सामाजिक योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे. वह ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान’ की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाना है. इसी के साथ प्रधानमंत्री ‘एक बगिया मां के नाम’ अभियान की भी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत महिलाओं को पौधे भेंट किए जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण को महिलाओं की भागीदारी से जोड़ा जाएगा.

इसके अलावा, वह ‘आदि सेवा पर्व’ का उद्घाटन करेंगे, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा. इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ‘सुमन सखी चैटबॉट’ और सिकल सेल स्क्रीनिंग के एक करोड़वें कार्ड का लोकार्पण भी करेंगे. साथ ही वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों को राशि का अंतरण करेंगे, जिससे माताओं और बच्चों की सेहत में सुधार सुनिश्चित हो सके.

इस पूरे आयोजन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement