Asia Cup 2025: पाकिस्तान-UAE मुकाबले में ICC ने बदला मैच रेफरी, एंडी पायक्रॉफ्ट हटे....कैसे हुआ ऐसा?

पाकिस्तान और UAE के बीच बुधवार को एशिया कप 2025 में मुकाबला होगा. जहां इस बार मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन होंगे. लेकिन पायक्रॉफ्ट बाकी टूर्नामेंट में रेफरी बने रहेंगे.

एंडी पायक्रॉफ्ट (बाएं) भारत-पाक‍िस्तान मुकाबले में मैच रेफरी थे (Photo: AP)
एंडी पायक्रॉफ्ट (बाएं) भारत-पाक‍िस्तान मुकाबले में मैच रेफरी थे (Photo: AP)

एश‍िया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम बुधवार को UAE के खिलाफ मुकाबला खेलेगी. जहां मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को नियुक्त किया गया है. लेकिन एंडी पायक्रॉफ्ट टूर्नामेंट के बाकी मैचों में रेफरी बने रहेंगे.

 इसके पीछे वजह यह है कि ICC (इंटरनेशनल) ने पहले PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) की पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को ठुकरा दिया था. दरअसल, ICC द्वारा पायक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की PCB की मांग को खारिज करने के बाद, वो टूर्नामेंट के दौरान मैच रेफरी बने रहेंगे. सूत्रों ने 'आजतक' को बताया कि PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और यह फैसला लिया. 

कौन हैं र‍िची र‍िचर्डसन? 
वहीं ज‍िम्बाव्बे के एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह 63 साल के र‍िची र‍िचर्डसन UAE vs PAK मुकाबले में रेफरी होंगे. वो वेस्टइंडीज के कप्तान रह चुके हैं. वह 58 टेस्ट, 108 वनडे, 117 टी20 इंटरनेशन में मैच रेफरी रह चुके हैं. इसके अलावा वो वेस्टइंडीज के लिए बतौर प्लेयर 86 टेस्ट में 5949 रन और 224 वनडे में 6248 रन बना चुके हैं. 

पाकिस्तान पायक्राफ्ट से क्यों च‍िढ़ा?  
PCB का दावा था क‍ि 14 स‍ितंबर को भारत पाक‍िस्तान के बीच मैच में टॉस के समय पायक्रॉफ्ट ने ही दोनों कप्तानों को हाथ ना मिलाने की सलाह दी थी. ज‍िसे लेकर PCB चीफ मोहस‍िन नकवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. बाद में भारतीय कप्तान सूर्या पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाए बिना पवेल‍ियन पहुंच गए थे. 

UAE vs पाकिस्तान मुकाबला क्यों अहम? 
UAE के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच बेहद अहम रहेगा, क्योंकि यह सीधे सुपर-4 में पहुंचने का ट‍िकट देगा. ऐसे में अगर UAE ने उलटफेर किया और पाक‍िस्तान को हरा दिया तो फ‍िर वो भारत के साथ सुपर-4 खेलते हुए दिखेगा.फ‍िर भारत का UAE से  मुकाबला 21 स‍ितंबर को होगा, जो पहले लग रहा था भारत औरत और पाक‍िस्तान के बीच होगा. पाकिस्तान ने केवल ओमान को हराया है, और उसके केवल 2 प्वाइंट्स. भारत ने पहले ही 21 स‍ितंबर को होने वाले सुपर-4 मुकाबले के लिए क्वाल‍िफाई कर लिया है. 

पाकिस्तान vs UAE के बीच टी20 इंटरनेशनल H2H 
पाकिस्तान और UAE टी20 इंटरनेशनल में 3 बार एक-दूसरे से भ‍िड़े हैं. लेकिन इनमें तीनों बार UAE को जीत मिली है.  UAE को साल 2016 में मीरपुर में पाकिस्तान से 7 विकेट से हार मिली थी. जो दोनों ही देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मुकाबला था. वहींइसी साल शारजाह में हुए 2 टी20 मुकाबले में पाक‍िस्तान को जीत मिली है. 

