यूपी RO और ARO प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, कुल 7479 अभ्यर्थी हुए सफल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO और ARO प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इसमें समीक्षा अधिकारी के कुल 338 पदों के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में 6093 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों के लिए हुई परीक्षा में 1386 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं. 

सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के कुल 2 पदों के लिए 30 अभ्यर्थियों को आयोग ने सफल घोषित किया है. परीक्षा देने वाले अभ्यार्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर देख सकते हैं.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित कराई गई थी. इस भर्ती परीक्षा में कुल 10 लाख 76 हजार 004 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से कुल 4,54,589 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, इस भर्ती में कुल 419 पदों पर नियुक्ति की जानी है.

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अ​भ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देनी होगी. परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक और श्रेणी वार कट ऑफ अंक अंतिम चरण की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे. यूपी लोकसेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने कहा कि इस संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे. मुख्य परीक्षा के लिए आयोग की ओर से विस्तृत विज्ञप्ति अलग से जारी की जाएगी.  

