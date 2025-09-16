scorecardresearch
 

Feedback

रेलवे चलाएगा भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन, 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार, जानिए डिटेल्स

भारतीय रेलवे चार ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा. इस ट्रेन के यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भ्रमण का भी मौका मिलेगा. यह ट्रेन 25 सितंबर को अमृतसर से खुलेगी.

Advertisement
X
अमृतसर से 25 सितंबर को खुलेगी भारत गौरव एक्सप्रेस (Photo: irctctourism)
अमृतसर से 25 सितंबर को खुलेगी भारत गौरव एक्सप्रेस (Photo: irctctourism)

शिवभक्तों के लिए खुशखबरी है. भारतीय रेलवे चार ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन करने जा रहा है. भारत गौरव एक्सप्रेस नाम से चलाई जाने वाली यह ट्रेन श्रद्धालुओं को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी दर्शन कराएगी. इस ट्रेन यात्रा का पैकेज नौ दिन का होगा. भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन का पैकेज 19 हजार 555 रुपये से शुरू हो रहा है. यह ट्रेन 25 सितंबर को अमृतसर से खुलेगी.

जानकारी के मुताबिक भारत गौरव एक्सप्रेस 25 सितंबर को अमृतसर से खुलेगी और जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली कैंट और रेवाड़ी से तीर्थ यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे. इस ट्रेन में सवार तीर्थ यात्रियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही गुजरात के द्वारका स्थित नागेश्वर और सोमनाथ (गिर-सोमनाथ) ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कराया जाना है.

चार प्रमुख ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश मंदिर के साथ ही केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण भी इस ट्रेन के पैकेज में शामिल है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने इस यात्रा को ‘वन-स्टॉप स्पिरिचुअल और कल्चरल टूरिज्म पैकेज’ के रूप में प्रचारित किया है. ज्योतिर्लिंग जहां प्राचीन धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आधुनिक भारत के राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है.

सम्बंधित ख़बरें

Railway Station Name Change
इस रेलवे स्टेशन का बदल गया नाम, अब कहलाएगा 'अहिल्यानगर' 
Indian_Railway_Rule
1 अक्टूबर से बदलेगा टिकट बुकिंग का नियम 
Train Ticket New Booking Rule
अब आरक्षित रेल टिकट के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी, 1 अक्टूबर से नियम लागू  
Indian Armys First Freight Train kashmir
कश्मीर पहुंची भारतीय सेना की पहली मालगाड़ी, लौटेगी सेब लेकर 
6 दिन, खूबसूरत नज़ारे, आरामदायक होटल, इंडियन फूड और शानदार दर्शनीय स्थल – सब कुछ एक पैकेज में. (Photo-IRCTC Twitter)
भूटान की वादियां घूमने का शानदार मौका, IRCTC लाया है 6 दिन का 'लैंड ऑफ हैपिनेस' पैकेज 
Advertisement

यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान- अब तत्काल वाला नियम रिजर्वेशन टिकट पर भी, 1 अक्टूबर से होगा लागू

इस ट्रेन में कुल 762 यात्री यात्रा कर सकेंगे. इन्हें इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कम्फर्ट श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा. इस ट्रेन यात्रा का किराया 19 हजार 555 रुपये से लेकर 39 हजार 410 रुपये प्रति यात्री तक है. इस पैकेज में शाकाहारी भोजन, आवास, ट्रांसफर, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, बीमा और सुरक्षा की सुविधा दी जानी है. स्मारकों के प्रवेश शुल्क, व्यक्तिगत खर्च और टिप्स इसमें शामिल नहीं होंगे. आईआरसीटीसी ने यात्रियों को मान्य पहचान पत्र साथ लाने और यात्रा से पहले स्वास्थ्य की जांच कराने की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें: इस रेलवे स्टेशन का बदल गया नाम, अब कहलाएगा 'अहिल्यानगर', जानिए पहले क्या था

आईआरसीटीसी का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के श्रद्धालुओं में इस पैकेज की भारी मांग रहेगी क्योंकि एक ही यात्रा में चार पवित्र ज्योतिर्लिंगों के साथ एक राष्ट्रीय धरोहर का दर्शन भी संभव होगा. यह पैकेज आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये भी बुक किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement