Modi@75... पीएम मोदी 75 साल के हुए, MP के धार में लॉन्च करेंगे 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है. बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है. दूसरी तरफ, नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन विश्वकर्मा जयंती के साथ मेल खाता है. यह वह त्योहार है, जो शिल्पकारों और कारीगरों को सम्मानित करता है.

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, दिल्ली सरकार 75 सेवा परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं, उद्घाटनों, शिलान्यासों, उन सभी कार्यों की शुरुआत करेगी, जो दिल्ली में वर्षों से लंबित थे, उन सभी कार्यों को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा.

17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार विशाल आयोजन कर रही है. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर "धन्यवाद मोदीजी" कार्यक्रम किया जाएगा. इसके अलावा, त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेता मौजूद रहेंगे.

मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे रहेंगे और स्वास्थ्य, पोषण, आदिवासी कल्याण और उद्योग से जुड़ी कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे. यह दौरा प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है. वे दोपहर करीब 12 बजे धार में 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे. इन अभियानों के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी सुविधाओं में एक लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत फंड ट्रांसफर करेंगे. इस अभियान का मकसद महिला-केंद्रित निवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है. यह गैर-संचारी रोगों, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग का शीघ्र पता लगाने और उपचार पर केंद्रित होगा. प्रधानमंत्री सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में एक करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड वितरित करेंगे.

इसके साथ ही, नरेंद्र मोदी ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में गर्भवती महिलाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में समय पर जानकारी देने के लिए 'सुमन सखी चैटबॉट' का शुभारंभ करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों में 'आदि सेवा पर्व' का भी शुभारंभ करेंगे. यह कार्यक्रम जनजातीय ग्राम कार्य योजना और जनजातीय ग्राम विजन 2030 के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण सेवाएं प्रदान करेगा.

प्रधानमंत्री धार में 2,150 एकड़ में फैले पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे. इस पार्क में आधुनिक सड़कें, एक सौर ऊर्जा संयंत्र और एक सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधा होगी. यह कपास किसानों को सहायता प्रदान करेगा, निर्यात को बढ़ावा देगा, लगभग 3 लाख रोजगार सृजित करेगा और 23,140 करोड़ रुपये से ज्यादा के कपड़ा निवेश को आकर्षित करेगा.

प्रधानमंत्री 'एक बगिया मां के नाम' पहल के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी को एक पौधा भेंट करेंगे. मध्य प्रदेश में 10 हजार से ज़्यादा महिलाएं अपने 'मां की बगिया' उद्यान में पेड़ लगाएंगी और उनकी देखभाल करेंगी, और सरकार उन्हें हर ज़रूरी मदद देगी.

