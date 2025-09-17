scorecardresearch
 

Feedback

वैष्णो देवी यात्रा 17 सितंबर से फिर शुरू होगी, श्राइन बोर्ड ने किया ऐलान

अगर मौसम ठीक रहा तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज, 17 सितंबर से फिर शुरू होगी. 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी. श्रद्धालुओं ने कटरा बेस कैंप पर विरोध जताया था. इस बीच बोर्ड ने बाणगंगा में प्रसाद बांटकर श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया.

Advertisement
X
वैष्णो देवी यात्रा 26 अगस्त को हादसे के बाद रोक दी गई थी. (Photo- PTI)
वैष्णो देवी यात्रा 26 अगस्त को हादसे के बाद रोक दी गई थी. (Photo- PTI)

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने एक्स पर घोषणा की है कि यात्रा 17 सितंबर 2025 से फिर शुरू की जाएगी. हालांकि यह निर्णय मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा. बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक माध्यमों से ही अपडेट लेते रहें. इससे पहले यात्रा 26 अगस्त को एक बड़े हादसे से ठीक पहले रोक दी गई थी.

26 अगस्त के दिन दोपहर करीब 3 बजे भारी बारिश के चलते अधकुवारी के पास इंदरप्रस्थ भोजनालय के नजदीक भारी भूस्खलन हुआ था. यह स्थान कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर के पैदल मार्ग के बीच में पड़ता है. हादसे के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को स्थगित किया गया.

कटरा बेस कैंप पर श्रद्धालुओं ने यात्रा फिर से शुरू करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था. कुछ श्रद्धालु बार-बार सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन श्राइन बोर्ड ने उन्हें रोका.

पहले 14 सितंबर को तय थी तिथि

सम्बंधित ख़बरें

Mata Vaishno Devi Yatra Halted till Next Order due to Bad Weather
वैष्णो देवी यात्रा फिर से स्थगित, भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण लिया गया फैसला 
Katra hotel
कटरा में फंसे करीब 700 श्रद्धालु, होटल एसोसिएशन ने श्रद्धालुओं के लिए किया मुफ्त रहने और खाने का इंतजाम 
Vaishno Devi pilgrimage closed for 8 days, 35 dead, difficulties due to rain.
वैष्णो देवी यात्रा 8 दिन से बंद, भूस्खलन में 35 मौतें, बारिश जारी 
vaishno devi to amarnath yatra on hold due to bad weather
बारिश और लैंडस्लाइड से धार्मिक यात्राएं रुकीं, जानें... 
बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, वैष्णो देवी से चारधाम यात्रा तक सब बंद  

शुरुआत में बोर्ड ने 14 सितंबर को यात्रा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था लेकिन उस समय भी भारी बारिश के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा. अब बोर्ड ने कहा है कि अगर मौसम ठीक रहा तो 17 सितंबर से यात्रा की शुरुआत की जाएगी.

Advertisement

प्रसाद वितरण से श्रद्धालुओं में खुशी

इस बीच कुछ दिन पहले श्राइन बोर्ड ने बाणगंगा प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा था. इस कदम का स्वागत श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने किया. उनका कहना था कि कठिन समय में भी आस्था और भावनाओं का सम्मान किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement