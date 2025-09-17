वैष्णो देवी यात्रा 17 सितंबर से फिर शुरू होगी, श्राइन बोर्ड ने किया ऐलान

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने एक्स पर घोषणा की है कि यात्रा 17 सितंबर 2025 से फिर शुरू की जाएगी. हालांकि यह निर्णय मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा. बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक माध्यमों से ही अपडेट लेते रहें. इससे पहले यात्रा 26 अगस्त को एक बड़े हादसे से ठीक पहले रोक दी गई थी.

26 अगस्त के दिन दोपहर करीब 3 बजे भारी बारिश के चलते अधकुवारी के पास इंदरप्रस्थ भोजनालय के नजदीक भारी भूस्खलन हुआ था. यह स्थान कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर के पैदल मार्ग के बीच में पड़ता है. हादसे के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को स्थगित किया गया.

Jai Mata Di Vaishno Devi Yatra shall resume from September 17, 2025 (Wednesday) subject to favorable weather conditions. Devotees are requested to stay updated through official communication channels. For bookings please visit https://t.co/cdRLtcFYSM @OfficeOfLGJandK @diprjk — Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) September 16, 2025

कटरा बेस कैंप पर श्रद्धालुओं ने यात्रा फिर से शुरू करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था. कुछ श्रद्धालु बार-बार सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन श्राइन बोर्ड ने उन्हें रोका.

पहले 14 सितंबर को तय थी तिथि

शुरुआत में बोर्ड ने 14 सितंबर को यात्रा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था लेकिन उस समय भी भारी बारिश के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा. अब बोर्ड ने कहा है कि अगर मौसम ठीक रहा तो 17 सितंबर से यात्रा की शुरुआत की जाएगी.

प्रसाद वितरण से श्रद्धालुओं में खुशी

इस बीच कुछ दिन पहले श्राइन बोर्ड ने बाणगंगा प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा था. इस कदम का स्वागत श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने किया. उनका कहना था कि कठिन समय में भी आस्था और भावनाओं का सम्मान किया गया है.

