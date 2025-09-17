scorecardresearch
 

पेंटिंग-शॉल से लेकर PM मोदी को विदेशों में मिले उपहारों की आज से नीलामी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उनके 1300 से अधिक अनोखे उपहारों की ऑनलाइन नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे मिशन को समर्पित की जाएगी. मंंत्रालय ने बताया कि ये परंपरा जनवरी 2019 से चल रही है और अब तक 50 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं.

PM मोदी को मिले 1300 गिफ्ट्स की आज से नीलामी शुरू. (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू हो रही है जो 2 अक्टूबर तक चलेगी. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है. मंत्रालय ने बताया कि नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को मां गंगा को समर्पित नमामि गंगे मिशन में दी जाएगी.

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इस बार नीलामी में प्रधानमंत्री को विभिन्न अवसरों पर प्राप्त 1300 से ज्यादा अनोखे गिफ्ट्स को शामिल किया गया है. इनमें पेंटिंग्स, कलाकृतियां, मूर्तियां, देवी-देवताओं की प्रतिमाएं और कुछ खेल से संबंधित वस्तुएं शामिल हैं जो उन्हें उपहार में दिया गया था.

इन वस्तुओं की भी होगी नीलामी

  • जम्मू और कश्मीर से एक जटिल रूप से कढ़ाई वाली पश्मीना शॉल
  • राम दरबार की एक तंजौर पेंटिंग
  • नटराज की एक धातु की मूर्ति
  • गुजरात की रोगन कला, जिसमें ट्री ऑफ़ लाइफ को दर्शाया गया है
  • एक हाथ से बुनी हुई नागा शॉल

शेखावत ने बताया कि ये नीलामी न केवल इन अनमोल वस्तुओं को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी दिखाता है.

नमामि गंगे मिशन में दी जाएगी प्राप्त राशि

उन्होंने कहा कि इस ई-नीलामी की सबसे खास बात ये है कि इससे प्राप्त होने वाली राशि को गंगा के लिए समर्पित नमामि गंगे मिशन के लिए दिया जाएगा. ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, बल्कि देशवासियों को इस पवित्र मिशन में योगदान देने का अवसर भी प्रदान करती है.

इससे पहले भी जनता ने पीएम को उपहारों की नीलामी में बढ़-चढ़कर भाग लिया था,क्योंकि ये ना केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, बल्कि लोगों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को संग्रह करने का मौका भी देता है.

यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट http://pmmementos.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उपलब्ध वस्तुओं की सूची देखकर अपनी बोली लगा सकते हैं. ये नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन आयोजित होगी, जिसमें देश-विदेश के लोग हिस्सा ले सकते हैं.

कब शुरू हुई परंपरा

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी की परंपरा जनवरी 2019 में शुरू हुई थी. तब से लेकर अब तक, हजारों उपहारों की नीलामी की जा चुकी है, जिनसे 'नमामि गंगे परियोजना' के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है.

