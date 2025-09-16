scorecardresearch
 

वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, 2 अक्टूबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. इसमें तजेनरीन चंद्रपॉल और एलिक अथनाज़े की वापसी हुई है, जबकि खैरी पियरे को पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला है. गुडाकेश मोटी को आराम दिया गया है.

भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान (Photo: @windiescricket)
क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने भारत दौरे के लिए अपनी 15 सदस्यीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है. यह सीरीज 2 से 14 अक्टूबर तक अहमदाबाद और दिल्ली में खेली जाएगी. यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) का हिस्सा है और मौजूदा चक्र में वेस्टइंडीज का पहला विदेशी टेस्ट दौरा होगा. साथ ही, यह 2018 के बाद भारत का उनका पहला टेस्ट दौरा है.

इन खिलाड़ियों को मिला मौका

टीम में तीन बदलाव किए गए हैं. तजेनरीन चंद्रपॉल और एलिक अथनाजे को टीम में शामिल किया गया है, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे को पहली बार टेस्ट कॉल-अप मिला है. चंद्रपॉल और अथनाज़े को टॉप ऑर्डर को मज़बूत करने के लिए लाया गया है, वहीं पियरे को दूसरे स्पिन विकल्प के रूप में जगह दी गई है. उन्होंने वेस्टइंडीज चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 13.56 की औसत से 41 विकेट झटके थे.

गुडाकेश मोटी को इस सीरीज से आराम दिया गया है ताकि वे अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और सीमित ओवरों की व्यस्त सीरीज़ के लिए फिट रह सकें. टीम के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने कहा कि भारत में खेलना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है. टीम 22 सितंबर को भारत के लिए रवाना होगी और 24 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचेगी.

वेस्टइंडीज टेस्ट टीम (भारत दौरे के लिए): रोस्टन चेज़ (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलॉन एंडरसन, अलीक अथनाज़े, जॉन कैंपबेल, तगेनराइन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे, जेडन सील्स.

पूरा कार्यक्रम:

पहला टेस्ट: 2-6 अक्टूबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

दूसरा टेस्ट: 10-14 अक्टूबर, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

---- समाप्त ----
