scorecardresearch
 

Feedback

प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिकसन की बातचीत, ग्रीन पार्टनरशिप, यूक्रेन शांति और इंडिया-EU एफटीए पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन संघर्ष, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ तथा यूएनएससी में डेनमार्क की भूमिका और 2026 में भारत के AI इम्पैक्ट समिट पर चर्चा हुई.

Advertisement
X
ग्रीन पार्टनरशिप और यूक्रेन मुद्दे पर पीएम मोदी और डेनमार्क पीएम की अहम बातचीत (Photo: AP/PTI)
ग्रीन पार्टनरशिप और यूक्रेन मुद्दे पर पीएम मोदी और डेनमार्क पीएम की अहम बातचीत (Photo: AP/PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है. इस दौरान यूक्रेन संघर्ष, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ और UNSC में डेनमार्क की भूमिका और AI इम्पैक्ट समिट 2026 पर चर्चा की गई. 

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मज़बूत करने के संकल्प को दोहराया है. इसमें बिज़नेस, इनवेस्टमेंट, इनोवेश्न, एनर्जी, पानी के संरक्षण और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई गई है. 

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण और शीघ्र समाधान के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया. साथ ही जल्द ही शांति और स्थिरता बहाल होने की ज़रूरत पर बल दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

pappu yadav and modi
विपक्षी खेमे में पीएम मोदी की स्‍वीट सर्जिकल स्‍ट्राइक, 'थरूर-सूची' में पप्पू यादव भी! 
Delhi Chief Minister Rekha Gupta celebrated Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday with school children
बच्चों ने 21 भाषाओं में PM मोदी को किया बर्थडे विश, दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया स्पेशल सॉन्ग 
PM Modis Connection with the Public: A Story of Dialogue and Trust
जनता से जुड़ाव का क्या है मंत्र? PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर खास शो 
पीएम मोदी का जनता से संवाद, विश्वास और जननायक की विरासत, देखें 'स्पेशल शो' 
देश की महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान होगा शुरू (Photo: PTI)
जन्मदिन पर MP में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, धार में 2150 एकड़ के PM मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास 

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा

डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के जल्द परिणाम तक पहुंचने के लिए डेनमार्क की प्रबल समर्थन को दोहराया है.

यह भी पढ़ें: ग्रीनलैंड में जासूसी! ट्रंप सरकार की हरकत पर भड़का डेनमार्क, अमेरिकी डिप्लोमैट तलब

यूरोपीय संघ और UNSC में डेनमार्क की भूमिका

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन को यूरोपीय संघ परिषद की डेनमार्क की मौजूदा अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए शुभकानाएं दी हैं. 

बातचीत के दौरान AI इम्पैक्ट समिट 2026 भी जिक्र हुआ. रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए भी समर्थन जताया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement