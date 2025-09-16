प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिकसन की बातचीत, ग्रीन पार्टनरशिप, यूक्रेन शांति और इंडिया-EU एफटीए पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है. इस दौरान यूक्रेन संघर्ष, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ और UNSC में डेनमार्क की भूमिका और AI इम्पैक्ट समिट 2026 पर चर्चा की गई.

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मज़बूत करने के संकल्प को दोहराया है. इसमें बिज़नेस, इनवेस्टमेंट, इनोवेश्न, एनर्जी, पानी के संरक्षण और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई गई है.

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण और शीघ्र समाधान के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया. साथ ही जल्द ही शांति और स्थिरता बहाल होने की ज़रूरत पर बल दिया.

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा

डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के जल्द परिणाम तक पहुंचने के लिए डेनमार्क की प्रबल समर्थन को दोहराया है.

Had a very good conversation with Prime Minister Mette Frederiksen of Denmark today. We reaffirmed our strong commitment to strengthening our Green Strategic Partnership and to an early conclusion of the India-EU Free Trade Agreement. Conveyed best wishes for Denmark’s Presidency… — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025

यूरोपीय संघ और UNSC में डेनमार्क की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन को यूरोपीय संघ परिषद की डेनमार्क की मौजूदा अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए शुभकानाएं दी हैं.

बातचीत के दौरान AI इम्पैक्ट समिट 2026 भी जिक्र हुआ. रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए भी समर्थन जताया.

