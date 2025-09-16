scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण बादल फटने से भारी तबाही हुई. वहीं, ITR फाइल करने की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है.

देहरादून में चंद्रभागा नदी भी उफान पर है. (Photo: Ankit Sharma/ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण बादल फटने से भारी तबाही हुई. वहीं, ITR फाइल करने की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है. इन खबरों के अलावा, सीबीएसई ने 2026 बोर्ड परिक्षाओं के लिए नियमों में बदलाव किया है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, बह गईं दुकानें, कई लोग लापता

देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण रात में बादल फटने की घटना हुई. जिला प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. इस घटना में दो लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट एक दिन और बढ़ी, आज हर हाल में भर दें ITR

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है. पहले ये डेडलाइन 15 सितंबर थी. इस कदम से उन टैक्सपेयर्स को राहत मिली है, जिन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं.

2026 से बदलेंगे CBSE नियम, 75% अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स होंंगे अनिवार्य

2026 से CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों की कम से कम 75% स्कूल उपस्थिति अनिवार्य होगी. उपस्थिति सीधे इंटरनल मार्क्स से जुड़ी होगी, जो पूरे दो साल की पढ़ाई और गतिविधियों पर आधारित होंगे.

क्रिकेट में 'पॉलिटिकल इंजेक्शन'! आहत हुए कई पाकिस्तानी नेता, ख्वाजा आसिफ को तो आ गई ऑपरेशन सिंदूर की याद

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत के खिलाडियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर 'क्रिकेट को इस स्तर तक गिरा दिया है'. 

भारत ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड, आनंदकुमार और कृष शर्मा चमके

भारत ने ग्लोबल स्केटिंग में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की. आनंदकुमार वेलकुमार ने चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में 1:24.924 सेकंड समय लेकर गोल्ड जीता. वहीं कृष शर्मा ने जूनियर 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता.

BJP-जेडीयू जारी करेंगे बिहार चुनाव का जॉइंट मेनिफेस्टो, देंगे NDA की एकजुटता का संदेश
 
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए साझा घोषणापत्र जारी कर गठबंधन की एकजुटता दिखाने जा रहा है. भाजपा और जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में अगले पांच साल के वादों को एक ही दस्तावेज़ में पेश करेंगे.

'अगर गड़बड़ी हुई होगी तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे', बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में अवैधता पाई गई तो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी. इस मामले पर अंतिम बहस 7 अक्तूबर को होगी और फैसला पूरे देश में लागू होगा.

Asia Cup: टीम इंडिया ने सुपर-4 के लिए किया क्वालिफाई, पाकिस्तान की अटकी सांसें, ओमान बाहर

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. ग्रुप ए में यूएई ने ओमान को 42 रनों से हराया, जिससे ओमान बाहर हो गया. टीम इंडिया ने यूएई और पाकिस्तान को हराकर अपने दोनों मैच जीत लिए हैं.

भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान- अब तत्काल वाला नियम रिजर्वेशन टिकट पर भी, 1 अक्टूबर से होगा लागू

भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. 1 अक्टूबर 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट केवल आधार वेरिफिकेशन वाले उपयोगकर्ता ही टिकट बुक कर पाएंगे. 

राज कुंद्रा से 60 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में 5 घंटे तक पूछताछ, शिल्पा शेट्टी के बयान भी होंगे दर्ज

मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा का 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 5 घंटे तक बयान दर्ज किया. उन्होंने कहा कि दीपक कोठारी की NBFC से 60 करोड़ का लोन लिया गया और बेस्ट डील टीवी में इक्विटी के रूप में एडजस्ट किया गया.

