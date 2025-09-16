scorecardresearch
 

Feedback

देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, बह गईं दुकानें, कई लोग लापता

देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण रात में बादल फटने की घटना हुई. जिला प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. इस घटना में दो लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है.

Advertisement
X
देहरादून में चंद्रभागा नदी भी उफान पर है. (Photo: Ankit Sharma/ITG)
देहरादून में चंद्रभागा नदी भी उफान पर है. (Photo: Ankit Sharma/ITG)

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मशहूर सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण रात में बादल फटने की घटना हुई. जिला प्रशासन का बचाव और राहत अभियान जारी है. इस घटना में कुछ दुकानें बह गईं. जिला प्रशासन ने आस-पास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था. दो लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है.

घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने कमान संभाली. उन्होंने रात में ही विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर मौके पर बचाव दल भेजे. 

एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ बचाव अभियान जारी है. जिला प्रशासन आपदा के मद्देनजर अलर्ट मोड में है. 

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi in Dehradun.
देहरादून पहुंचे PM मोदी, सीएम धामी ने किया स्वागत, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर जाना दर्द 
छेड़छाड़ से बचने के लिए आटो से कूदी महिला- (Photo: Representational)
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर छेड़छाड़ से बचने के लिए चलते ऑटो से कूदी महिला! 
धराली में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेश तेज कर दिया गया है. (Photo: PTI)
हेलिकॉप्टर से देहरादून लाए जा रहे लोग... धराली से हर्षिल तक ऐसे चल रहा रेस्क्यू, Photos 
Devastating rain in Dehradun, waterlogging outside the hospital.
देहरादून: सरकारी अस्पताल के बाहर जलजमाव से परेशानी, देखें रिपोर्ट 
Cloudburst in Sahastradhara, a scene of flooding!
देहरादून में बादल फटने से तबाही, बह गईं गाड़ियां-दुकानें, देखें मंजर 

dehradun flood

देहरादून में बादल फटने के बाद ऋषिकेश में आज सुबह से चंद्रभागा नदी उफान पर है. नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया है. चंद्रभागा नदी में फंसे तीन लोगों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया.

 

सीएम धामी ने जताया दुख...

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है. जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं. इस सम्बन्ध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं. ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं."

Advertisement

डीएम ने किया अवकाश का ऐलान

जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी रात में ही घटनास्थल पर पहुंचीं. जिलाधिकारी ने भारी बारिश को देखते हुए देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. IT पार्क देहरादून में देर रात से हो रही भारी बारिश से आए पानी से खिलौनों की तरह सड़क पर ही कई गाड़ियां बहती नजर आईं.

तुरंत शुरू हुआ रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. बचाव दल ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. राहत-बचाव कार्य के लिए जेसीबी सहित भारी उपकरण लगाए गए हैं. लापता दोनों व्यक्तियों की तलाश युद्धस्तर पर जारी है.

देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है.

देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर है. टपकेश्वर महादेव शिवलिंग परिसर में 1-2 फीट मलबा जमा हो गया है और मंदिर परिसर में काफी नुकसान हुआ है.

लाखों का नुकसान, अनहोनी टली

तेज बहाव से नदी किनारे की कई दुकानें पूरी तरह बह गईं, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है. प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से बड़ी अनहोनी टल गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement