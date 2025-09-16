scorecardresearch
 

Feedback

राज कुंद्रा से 60 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में 5 घंटे तक पूछताछ, शिल्पा शेट्टी के बयान भी होंगे दर्ज

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने राज कुंद्रा से 5 घंटे तक पूछताछ की. जिसमें उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता से 60 करोड़ रुपये का लोन लेकर बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी के तौर पर एडजस्ट किया गया. इस राशि का 20 करोड़ ब्रॉडकास्टिंग, सेलिब्रिटी प्रमोशन और अन्य खर्चों में लगाया गया. बिपाशा बसु, नेहा धूपिया सहित अन्य को भुगतान किया गया. इस मामले में शिल्पा शेट्टी भी जांच के दायरे में हैं.

Advertisement
X
पुलिस अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ करेगी (File Photo: Instagram @theshilpashetty)
पुलिस अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ करेगी (File Photo: Instagram @theshilpashetty)

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने सोमवार को लगभग 5 घंटे तक राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया.

राज कुंद्रा ने अपने बयान में बताया कि शिकायतकर्ता दीपक कोठारी की NBFC से पहले 60 करोड़ का लोन लिया गया था और बाद में कोठारी की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी के तौर पर एडजस्ट किया गया. उन्होंने बताया कि इस राशि में से 20 करोड़ का इस्तेमाल ब्रॉडकास्टिंग खर्च, सेलेब्रिटी प्रमोशन और अन्य खर्चों के लिए किया गया. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इस काम के लिए एक्ट्रेस बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को भुगतान किया गया था, जिनके प्रमोशन के फोटो भी उन्होंने पुलिस को सौंपे.

EOW की शुरुआती जांच में सामने आया है कि 60 करोड़ की राशि उनके खुद के फर्म्स- सतयुग गोल्ड, वियान इंडस्ट्रीज, एशेंसियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट डील और स्टेटमेंट मीडिया  में डायवर्ट की गई थी. इसके बाद इन फर्म्स के जरिए पैसा कथित तौर पर गबन कर लिया गया.  जांच में सामने आया कि यह पैसा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, ब्रॉडकास्टिंग खर्च, वेयरहाउस खर्च, माटुंगा में ऑफिस खर्च के रूप में डायवर्ट किया गया. जिन्हें EOW आगे सत्यापित करेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Raj Kundra on cheating allegations against him and shilpa shetty
राज कुंद्रा ने किया 60 करोड़ का फ्रॉड? बोले- कुछ गलत नहीं किया... 
Farah Khan on Shilpa Raj
विवादों में घिरे Raj Kundra, मिला Farah Khan का सपोर्ट! 
Karisma Kapoor, Shilpa shetty shared debut experience
करिश्मा का जल गया था पांव, शिल्पा पर मां रखती थीं नजर, एक्ट्रेसेज ने याद किए संघर्ष के दिन 
Shilpa and Raj
Shilpa Shetty के पत्ति Raj Kundra ने किया बड़ा खुलासा! 
shilpa shetty raj kundra 60 crore fraud case
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की ठगी का मामला, लुकआउट नोटिस जारी  
Advertisement

शिल्पा शेट्टी की भूमिका

EOW के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शिल्पा शेट्टी जांच के दायरे में आने वाली कंपनी की बड़ी शेयरधारक हैं, इसलिए उन्हें भी जल्द ही बयान के लिए बुलाया जाएगा. EOW के अधिकारियों को मिले सबूतों से यह भी पता चला है कि कंपनी में बड़ी शेयरहोल्डर होने के बावजूद शिल्पा शेट्टी ने सेलिब्रिटी फीस ली, जिसे खर्च के हिस्से के रूप में दिखाया गया है और इस तरह यह पैसे की हेराफेरी है.

'नेहा धूपिया और बिपाशा बसु को किया था भुगतान' 

बयान में राज कुंद्रा ने कहा कि नेहा धूपिया, बिपाशा बसु के अलावा तीन से चार अन्य टीवी एंकर को भी कंपनी का प्रचार करने के लिए पैसे दिए गए. साथ ही, बालाजी टेलीफिल्म्स को भी भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई. उन्होंने EOW को इन सबकी तस्वीरें भी सौंप दीं.

नोटबंदी के चलते कंपनी बंद करनी पड़ी

राज कुंद्रा ने यह भी दावा किया कि उनके पास बेस्ट डील टीवी पर सेलेब्रिटी प्रमोशन वीडियो नहीं हैं, क्योंकि वह साइबर क्राइम द्वारा पोर्नोग्राफिक स्कैंडल मामले में जब्त कर लिए गए थे. इसके अलावा उन्होंने बताया कि नोटबंदी के चलते बिजनेस पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि उनका मॉडल कैश ऑन डिलीवरी था, जिससे भारी नुकसान हुआ और अंततः कंपनी बंद करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि बेस्ट डील टीवी के जरिए अपनी अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया जाता था.

Advertisement

अब आगे क्या?

EOW अब शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज करेगी और खर्चों के असली होने की जांच करेगी. मामले में और गहराई से जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement