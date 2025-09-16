scorecardresearch
 

क्रिकेट में 'पॉलिटिकल इंजेक्शन'! आहत हुए कई पाकिस्तानी नेता, ख्वाजा आसिफ को तो आ गई ऑपरेशन सिंदूर की याद

पाकिस्तान के खिलाड़ी से लेकर नेता तक दुखी हैं कि एशिया कप में जीत के बाद भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेटरों से हाथ क्यों नहीं मिलाया. अब पाकिस्तान को 'खेल भावना' याद आ रही है. कुछ पाकिस्तानी नेता मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं.

पाकिस्तान की हार के बाद ख्वाजा आसिफ को ऑपरेशन सिंदूर की याद आ गई. (Photo: ITG)
पाकिस्तान की हार के बाद ख्वाजा आसिफ को ऑपरेशन सिंदूर की याद आ गई. (Photo: ITG)

पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारतीयों से हाथ न मिला पाने का भयंकर मलाल है. पाकिस्तानी खिलाड़ी और वहां की टीम मैनेजमेंट एशिया कप में इंडियन क्रिकेटर से हाथ न मिला पाने पर ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे इनके दिल में भारत के लिए न जाने कितनी संवेदना भरी हुई थी. इस विवाद में पहले तो वहां पूर्व, खिलाड़ी और मैनेजर बयान दे रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान की सियासी बिरादरी भी इन बयानबाजियों में कूद पड़ी है. 

लंबे-लंबे हांकने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पीड़ा इस मसले पर देखने लायक है. ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत के खिलाडियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर 'क्रिकेट को इस स्तर तक गिरा दिया है'.

एशिया कप में पाकिस्तान की हार को खेल भावना न लेते हुए ख्वाजा आसिफ इसमें मई में भारत-पाकिस्तान के बीच की लड़ाई को खींच लाए और इस बहाने पाकिस्तान की हार की भड़ास भारत पर निकाली.

ख्वाजा आसिफ ने कहा, "हाल के संघर्ष में भारत को जो क्षति हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपमान सहना पड़ा है, उसकी भरपाई ऐसे घटिया और तुच्छ प्रयासों से नहीं की जा सकती."

ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बुरी हार का झूठ छिपाते हुए फिर से डींग हांकी. उन्होंने कहा भारतीय विमानों को गिराने का झूठा दावा किया और कहा कि इस तरह के 'सस्ते नाटकों' से चीजें ठीक नहीं होंगी. 

पाकिस्तान के एक दूसरे सियासतदान और पीटीआई नेता फैसल जावेद खान ने कहा कि भारत द्वारा खेल में 'पॉलिटिकल इंजेक्शन' शर्मनाक है. हालांकि इमरान की पार्टी के नेता फैसल जावेद खान यहां भारत से ज्यादा पाकिस्तान के सरकारी टेलिविजन चैनल पीटीवी पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे. 

फैसल जावेद खान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पीटीवी का सेंसरशिप सिर्फ पाकिस्तान के हीरो इमरान खान पर लागू होता है, पीटीवी पाकिस्तान के हक में उठने वाली आवाजों को तुरंत चुप करा देता है. फिर भी, हैरानी की बात है कि भारतीय कप्तान के पाकिस्तान विरोधी बयानों को पूरा प्रसारित किया गया. कितनी शर्मनाक बात है!"

फैसल जावेद खान को भारत खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना तो याद रहा, लेकिन उन्हें पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों की कारस्तानी याद न रही. उन्होंने कहा कि भारत की ओर से खेलों में राजनीति का घालमेल शर्मनाक है, और हमारे पब्लिक ब्रॉडकास्टर द्वारा ऐसा कंटेंट प्रसारित करने का फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य है. 
 
भारत के खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने मैच के तुरंत बाद एक्स पर एक पोस्ट में "खेल भावना की कमी" पर अपनी निराशा व्यक्त की.

उन्होंने लिखा, "खेल में राजनीति को घसीटना खेल भावना के विरुद्ध है. आशा करते हैं कि भविष्य में सभी टीमें जीत का जश्न गरिमा के साथ मनाएंगी."

बाद में उन्होंने कहा कि पीसीबी ने मैच रेफरी के खिलाफ "क्रिकेट भावना" से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में शिकायत भी दर्ज कराई है और उन्हें एशिया कप से हटाने की मांग की है. 

गौरतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब कुछ नहीं कहता है कि जब पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी भारत के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं. ऐसे मुद्दे पर बयान देते हैं जिसका खेल से कोई लेना-देना नहीं होता है. शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी इन बयानबाजियों में आगे रहते हैं.

हरभजन सिंह समेत कई भारतीय खिलाड़ियों पर उल-जलूल बकने वाले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी इस मुद्दे पर तकरीरें करते नजर आए. उन्होंने एक शो के दौरान कहा, "इस मैच को राजनीतिक मत बनाइए, यह एक क्रिकेट मैच है."

शोएब अख्तर ने कहा, "हाथ मिलाइए. मैंने मैच से पहले भी कहा था. हाथ मिलाइए; इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यह क्रिकेट का खेल है. अपनी विनम्रता दिखाइए."

अख्तर ने इस बात पर अफसोस जताने का नाटक किया और कहा कि भारतीय क्रिकेटरों ने मामले को "अगले स्तर" पर पहुंचा दिया. 

लाजिमी था कि शोएब अख्तर को इस मैच के बाद हुआ प्रेजेंटेशन सेरेमनी पसंद नहीं आया. भारत के कप्तान सूर्यकुमार की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ने समारोह में शामिल न होकर सही कदम उठाया. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

