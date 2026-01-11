scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

ईरान ने अमेरिका और इजरायल को हमले पर कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है. वहीं ISRO 2026 की पहली लॉन्चिंग की तैयारी में है. अजित डोभाल के बयान पर महबूबा मुफ्ती नाराज हैं. पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और दिल्ली में ठंड ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

ईरान में दो हफ्ते से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है.
ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच तेहरान ने अमेरिका और इजरायल को सीधी चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले से दिया जाएगा. इसी बीच भारत में ISRO 12 जनवरी 2026 की पहली ऐतिहासिक लॉन्चिंग करने जा रहा है. जम्मू-कश्मीर में एनएसए अजित डोभाल के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने तीखी आपत्ति जताई है. पाकिस्तान में 23वें हफ्ते भी महंगाई बढ़ी है, जहां चिकन और चावल की कीमतें आसमान छू रही हैं. उधर दिल्ली में ठंड ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है.

अमेरिका ने हमला किया तो इजरायल और US मिलिट्री बेस करेंगे अटैक, ईरान की खुली चेतावनी

ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. रविवार को ईरान ने अमेरिका और इजरायल को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर सैन्य हमला किया, तो जवाब में इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है, जब इजरायली सूत्रों ने दावा किया है कि किसी भी अमेरिकी दखल की आशंका को देखते हुए इजरायल हाई अलर्ट पर है.

न पाक के आंतकी छिपेंगे, न चीन की चाल... कल ISRO लॉन्च करेगा 'दिव्य दृष्टि' वाला सैटेलाइट

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो (ISRO) 2026 की अपनी पहली लॉन्चिंग के साथ एक नया इतिहास रचने जा रहा है. कल यानी 12 जनवरी को सुबह 10:17 बजे IST पर सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC), श्रीहरिकोटा से PSLV-C62 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा.

'21वीं सदी में बदले की बात करना...', अजित डोभाल ने ऐसा क्या कहा जिस पर भड़क गईं महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के उस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इतिहास के लिए ‘बदले’ की बात कही थी. महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि इस तरह की भाषा नफरत को बढ़ावा देती है और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का काम करती है. उन्होंने कहा कि इससे एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

चिकन-840... चावल 320 रुपये किलो! बदहाल Pakistan में लगातार 23वें हफ्ते बढ़ी महंगाई

पाकिस्तान का आर्थिक संकट (Pakistan Economic Crisis) आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक और तमाम मित्र देशों की मदद के बावजूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं देश की आम जनता को महंगाई से निजात मिलती भी नजर नहीं आ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंगाल पाकिस्तान में लगातार साप्ताहिक महंगाई दर (Pakistan Weekly Inflation Rate) बढ़ती जा रही है और ये लगाातार 23वां हफ्ता है जब इसमें इजाफा दर्ज किया गया है. चिकन से लेकर चावल तक और गेहूं से लेकर खाद्य तेल तक की कीमतों में आए उछाल से ये थमने का नाम नहीं ले रही है.

दिल्ली में अभी और कपकपाएगी ठंड, 13 सालों का टूटा रिकॉर्ड, 3 डिग्री पहुंचा पारा

देश की राजधानी दिल्ली में ठंड ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रविवार को पालम में तापमान गिरकर 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते 13 सालों में सबसे कम है. यह तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम रहा, जिससे राजधानी के कई हिस्सों में शीत लहर (कोल्ड वेव) की स्थिति बन गई है.

---- समाप्त ----
