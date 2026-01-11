scorecardresearch
 
दिल्ली में अभी और कपकपाएगी ठंड, 13 सालों का टूटा रिकॉर्ड, 3 डिग्री पहुंचा पारा

दिल्ली में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पालम में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो 13 साल में सबसे कम है. अयानगर में पारा 2.9 डिग्री दर्ज हुआ. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. राजधानी में शीत लहर की स्थिति मंगलवार तक बनी रह सकती है और कई इलाकों में तापमान और गिर सकता है.

दिल्ली में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत (Photo: ITG)
दिल्ली में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत (Photo: ITG)

देश की राजधानी दिल्ली में ठंड ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रविवार को पालम में तापमान गिरकर 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते 13 सालों में सबसे कम है. यह तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम रहा, जिससे राजधानी के कई हिस्सों में शीत लहर (कोल्ड वेव) की स्थिति बन गई है.

पालम में 3 डिग्री पर पहुंचा पारा
 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग के अनुसार, इससे पहले पालम में 7 जनवरी 2013 को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. वहीं पालम का अब तक का न्यूनतम तापमान 11 जनवरी 1967 को माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था. मौजूदा हालात ने लोगों को एक बार फिर कंपकंपाने पर मजबूर कर दिया है.

सिर्फ पालम ही नहीं, दिल्ली के अन्य इलाकों में भी ठंड का असर साफ देखने को मिला. अयानगर राजधानी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है. वहीं रिज इलाके में पारा 3.7 डिग्री तक गिर गया, जो औसत से 4.4 डिग्री नीचे रहा.

अगले दो दिन और सताएगी कड़ाके की ठंड

लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राजधानी में शीत लहर की स्थिति मंगलवार तक बनी रह सकती है और कई इलाकों में तापमान और गिर सकता है. इसी को देखते हुए दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

आईएमडी के मुताबिक, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री तक नीचे चला जाता है, तो उसे कोल्ड वेव की श्रेणी में रखा जाता है. मौजूदा आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दिल्ली के कई हिस्से शीत लहर की चपेट में हैं.

ठंड के चलते सुबह के समय घना कोहरा, कम दृश्यता और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है. डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक रूप से सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.

 

---- समाप्त ----
