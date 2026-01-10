Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

ोमहाराष्ट्र के ULC घोटाले में पूर्व DGP पर फडणवीस-शिंदे को फंसाने के आरोप सामने आए हैं. अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर 500 प्रतिशत टैरिफ धमकी के बीच अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो गोर भारत पहुंचे. यूपी में लंदन से जुड़े मौलाना शमशुल हुदा से संबंधों के कारण दो मदरसों की मान्यता रद्द हुई. ईरान में विरोध के बीच X ने झंडे का प्रतीक बदला. असम में BJP ने राज्यसभा की तीनों सीटों पर जीत का दावा किया. WPL में RCB ने MI को हराया और SSC ने 2026-27 का एग्जाम कैलेंडर जारी किया. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें.

'केस बनाओ और अरेस्ट करो...', पूर्व DGP पर लगा फडणवीस-शिंदे को ULC घोटाले में फंसाने के आरोप



महाराष्ट्र में 2021 से चल रहे ULC घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है. पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने एक रिपोर्ट में आरोप लगाए कि तब के DGP संजय पांडे ने विपक्षी नेताओं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फंसाने की साजिश रची.

'वापस आकर बहुत अच्छा लगा... ' 500% टैरिफ धमकी के बीच अमेरिकी राजदूत की भारत में एंट्री!

राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के करीबी और अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो गोर 9 जनवरी को भारत पहुंच गए. वे द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे. सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए उन्‍होंने कहा कि भारत वापस आकर बहुत अच्‍छा लग रहा है. 38 साल के गोर व्हाइट हाउस में कार्मिक निदेशक के पद पर कार्यरत थे.

यूपी के दो मदरसों की मान्यता रद्द... मौलाना शमशुल हुदा से था संबंध, लंदन में बैठ ले रहा था वेतन-पेंशन

लंदन में रह रहे मौलाना शमशुल हुदा से जुड़े UP के दो मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है. मदरसा शिक्षा परिषद ने संत कबीर नगर स्थित मदरसा कुलियातुल बनातिर रजबिया और आजमगढ़ के मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत की मान्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया है. परिषद का कहना है कि जांच में इन मदरसों के संचालन और फंडिंग से जुड़े गंभीर अनियमित तथ्य सामने आए हैं.

ईरान में बवाल के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने बदला ईरान का झंडा, शाही लायन एंड सन प्रतीक की हुई वापसी

ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने ईरान के आधिकारिक झंडे के प्रतीक में बदलाव किया है. अब इसमें 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होता शाही प्रतीक ‘लायन एंड सन’ को शामिल किया गया है, जो देश की पारंपरिक राष्ट्रीय पहचान के रूप में माना जाता है. मौजूदा समय में ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में विरोध-प्रदर्शन जारी हैं.

असम में तीनों राज्यसभा सीटों पर BJP का दावा, CM हिमंत बोले- दो पक्की, तीसरी भी जीतेंगे!

असम में अप्रैल 2026 में खाली होने वाली तीन राज्यसभा सीटों को लेकर CM हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि BJP और उसके सहयोगी दल तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे. उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर जीत पूरी तरह तय है, जबकि तीसरी सीट भी सत्ताधारी गठबंधन के खाते में जा सकती है. जिन सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें से 2 सीटें BJP के पास हैं.

MI vs RCB WPL Highlights: नादिन डिक्लर्क ने पलट दी बाजी, ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच महिला प्रीमियर लीग 2026 का पहला मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस पर 3 विकेट से जीत हासिल की. इस मुकाबले में आरसीबी को जीत के लिए 155 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने मैच की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया.

SSC Exam Calendar 2026: एसएससी परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से 2026-27 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है. इस कैलेंडर में यह जानकारी दी गई है कि किस परीक्षा की नोटिफिकेशन किस महीने आएगी. इसमें CGL, CHSL, MTS, GD Constable, JE, Stenographer और Selection Post जैसी परीक्षाएं शामिल हैं. उम्मीदवार इस एग्ज़ाम कैलेंडर को SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

