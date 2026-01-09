MI vs RCB WPL Live Score: ओपनिंग मैच में आरसीबी ने जीता टॉस, मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का शुरुआती मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच है. यह मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में है. मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मुकाबले में हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रही हैं. वहीं स्मृति मंधाना आरीसीबी की कैप्टन हैं.

मुंबई इंडियंस दो बार की चैम्पियन है, जबकि आरसीबी ने एक बार डब्ल्यूपीएल जीता है. मुंबई इंडियंस तो मौजूदा चैम्पियन है और वो अपना टाइटल डिफेंड करने के उद्देश्य से इस सीजन में उतरी है. आरसीबी-एमआई मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

मुकाबले के लिए आरसीबी ने अपनी प्लेइंग-11 में विदेशी प्लेयर्स के तौर पर लॉरेन बेल, ग्रेस हैरिस, नादिन डिक्लर्क और लिन्से स्मिथ को जगह दी है.

WPL 2026 की शुरुआत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के साथ हो रही है. इस दौरान यो यो हनी सिंह स्टेज पर लाइव परफॉर्म करने वाले है.जैकलीन फर्नांडीज अपनी डांस परफॉर्मेंस से सबको झूमाएंगी. दोनों सितारे मैच शुरू होने से पहले माहौल को पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भर देंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड: स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वॉल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डिक्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रत्युषा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता और लिन्से स्मिथ.

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड: हेली मैथ्यूज, जी कमलिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), एमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, राहिला फिरदौस, मिली इलिंगवर्थ, सैका इशाक, निकोला केरी.

