असम में तीनों राज्यसभा सीटों पर BJP का दावा, CM हिमंत बोले- दो पक्की, तीसरी भी जीतेंगे!

असम में अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी खेमे ने विपक्ष को सीधी चुनौती दे दी है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ कर दिया है कि BJP और उसके सहयोगी दल किसी भी सीट को खाली नहीं छोड़ेंगे.

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, असम में BJP और सहयोगी तीनों सीटों पर उतरेंगे.
असम में अप्रैल 2026 में खाली होने वाली तीन राज्यसभा सीटों को लेकर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि BJP और उसके सहयोगी दल तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे. उन्होंने कहा कि दो सीटों पर जीत पूरी तरह तय है, जबकि तीसरी सीट भी सत्ताधारी गठबंधन के खाते में जा सकती है.

गुवाहाटी में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम की तीनों राज्यसभा सीटों पर BJP, असम गण परिषद (AGP) और सत्ताधारी गठबंधन संयुक्त रूप से उम्मीदवार खड़ा करेगा.

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, BJP, AGP और हमारा संयुक्त मोर्चा तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा. दो सीटों पर हमारी जीत पक्की है. तीसरी सीट पर हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं.

असम में जिन तीन राज्यसभा सीटों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, उनमें से दो सीटें BJP के सांसदों के पास हैं. इनमें भुवनेश्वर कलिता और रामेश्वर तेली शामिल हैं. तीसरी सीट निर्दलीय सांसद अजीत भुइयां के पास है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली बार BJP और उसके सहयोगी दलों ने अजीत भुइयां के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था. उन्होंने कहा कि उस वक्त गठबंधन को लगा था कि भुइयां तटस्थ रहेंगे और जनता के हित में काम करेंगे.

हालांकि, हिमंत बिस्वा सरमा ने अजीत भुइयां पर निशाना साधते हुए कहा, राज्यसभा सांसद निधि का उन्होंने क्या किया, यह सभी जानते हैं. मुख्यमंत्री का यह बयान सांसद निधि के इस्तेमाल से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर इशारा माना जा रहा है.

विधानसभा में संख्याबल की बात करें तो BJP के पास असम विधानसभा में 64 विधायक हैं. उसके सहयोगी दलों में AGP के 9, UPPL के 7 और BPF के 3 विधायक हैं. यानी सत्ताधारी गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है.

वहीं विपक्षी खेमे में कांग्रेस के पास 26 विधायक हैं, AIUDF के 15 विधायक हैं और CPI(M) का एक विधायक है. इसके अलावा विधानसभा में एक निर्दलीय विधायक भी मौजूद है.

संख्याबल के लिहाज से BJP और उसके सहयोगी दल राज्यसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, हालांकि तीसरी सीट को लेकर मुख्यमंत्री ने अभी भी मुकाबले की संभावना से इनकार नहीं किया है.
 

