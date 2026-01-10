SSC Exam Calendar 2026: एसएससी परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) देश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है. यह हर साल केंद्र सरकार की अलग-अलग नौकरियों के लिए SSC CGL, CHSL, MTS, GD Constable, JE जैसी परीक्षाएं कराता है. अब एसएससी ने वर्ष 2026–27 की सभी आने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। उम्मीदवार इसे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. एसएससी ने 8 जनवरी 2026 को SSC परीक्षा कैलेंडर 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया. इस कैलेंडर में यह जानकारी दी गई है कि किस परीक्षा की नोटिफिकेशन किस महीने आएगी, आवेदन की समय-सीमा क्या होगी और परीक्षा किस अवधि में हो सकती है.

जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह कैलेंडर बहुत फायदेमंद है. इसकी मदद से वे जनवरी से दिसंबर 2026 तक होने वाली सभी SSC परीक्षाओं की योजना पहले से बना सकते हैं. इसमें CGL, CHSL, MTS, GD Constable, JE, Stenographer और Selection Post जैसी परीक्षाएं शामिल हैं.

SSC परीक्षा कैलेंडर 2026 क्यों जरूरी है?

हर साल SSC 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए करीब 80 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती करता है.

SSC परीक्षा कैलेंडर 2026-27 की PDF फाइल SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें.

SSC परीक्षा 2026-27 भर्ती टाइमलाइन

मार्च 2026

16 मार्च – JSA / LDC, SSA / UDC, ASO ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन शुरू

मार्च – CGL 2026, जूनियर इंजीनियर 2026, सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के लिए आवेदन शुरू

अप्रैल 2026

7 अप्रैल – JSA / LDC, SSA / UDC, ASO ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन समाप्त

अप्रैल – CGL 2026, जूनियर इंजीनियर 2026, सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के लिए आवेदन समाप्त

अप्रैल – CHSL 2026, स्टेनोग्राफर 2026, हिंदी ट्रांसलेटर 2026 के लिए आवेदन शुरू

मई 2026

7 मई – CHSL, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर 2026 के लिए आवेदन समाप्त

मई – JSA / LDC, SSA / UDC, ASO ग्रेड 2025 के पेपर 1 एग्जाम

मई-जून – CGL 2026, जूनियर इंजीनियर 2026, सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के पेपर 1 एग्जाम

जून 2026

जून – CHSL 2026 के पेपर 1 एग्जाम

जून – मल्टी टास्किंग स्टाफ & हवलदार 2026 के लिए आवेदन शुरू

जुलाई 2026

जुलाई – CHSL 2026 के रिजल्ट / एग्जाम जारी होने की संभावना

जुलाई – मल्टी टास्किंग स्टाफ & हवलदार 2026 के लिए आवेदन समाप्त

अगस्त-सितंबर 2026

स्टेनोग्राफर 2026, हिंदी ट्रांसलेटर 2026 के एग्जाम

CHSL 2026 फाइनल एग्जाम

सितंबर-नवंबर 2026

मल्टी टास्किंग स्टाफ & हवलदार 2026 के एग्जाम

अक्टूबर-नवंबर 2026

दिल्ली पुलिस और CAPF सब-इंस्पेक्टर 2026 का पेपर 1 एग्जाम

सितंबर-अक्टूबर 2026

CAPFs कांस्टेबल (GD), NIA, SSF, Rifleman (GD) Assam Rifles 2027 के लिए आवेदन

जनवरी-मार्च 2027

CAPFs कांस्टेबल (GD), NIA, SSF, Rifleman (GD) Assam Rifles 2027 के एग्जाम

कैसे कर सकते हैं आवेदन

जो उम्मीदवार एसएससी की इन परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं. उन्हें एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. भर्ती से संबंधित अधिसूचना के लिए समय-समय पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें.

कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

एसएससी की ओर से जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षाएं कक्षा 10वीं, 12वीं और स्नातक पास छात्रों के लिए जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

