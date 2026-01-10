ईरान में बवाल के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने बदला ईरान का झंडा, शाही लायन एंड सन प्रतीक की हुई वापसी

X replaces Iran flag emoji to lion and sun symbol: ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने एक महत्वपूर्ण डिजिटल बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत ईरान के आधिकारिक झंडे के प्रतीक को बदल कर उसमें 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होता था शाही प्रतीक ‘लायन एंड सन’ को शामिल किया गया है. यह प्रतीक सदियों तक ईरान के झंडे पर शाही शासन के दौरान रहा है और इसे ईरान की पारंपरिक राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा जाता है.

और पढ़ें

इस बदलाव का असर पूरे प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है, यहां तक कि ईरान सरकार और उससे जुड़े मीडिया संस्थानों, जैसे तसनीम न्यूज़ के अकाउंट्स पर भी अब यही पुराना शाही प्रतीक नजर आ रहा है.

X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने इस अपडेट को एक यूज़र की मांग पर लागू करने की बात स्वीकार की थी, और इससे पहले संकेत दिया था कि वे इस पर काम कर रहे हैं.

1979 की क्रांति के बाद इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद यह ‘लायन एंड सन’ प्रतीक हटाकर धार्मिक प्रतीक और ‘अल्लाहु अकबर’ की कूफिक लिपि झंडे में जोड़ी गई थी. पिछले सालों में यह शाही प्रतीक मुख्य रूप से राजशाही समर्थक समूहों और प्रवासियों द्वारा अपनाया गया, जो मौजूदा शासन के खिलाफ हैं. वर्तमान विरोध प्रदर्शनों में भी इसे राजशाही की वापसी के समर्थन में इस्तेमाल किया जा रहा है.

Advertisement

ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन (Photo: AFP)

यह भी पढ़ें: 'एक घंटे में लोग सड़कों पर होंगे, आप एक्शन लीजिए...', ईरान के निर्वासित प्रिंस ने ट्रंप से लगाई गुहार

यह डिजिटल बदलाव ऐसे समय में आया है जब देश के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहा है और ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और सरकार ने कड़े सुरक्षा कदम उठा रखे हैं.

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने विरोध प्रदर्शकों पर विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है, जबकि मानवाधिकार समूहों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमन पर चिंता जताई है.

आर्थिक संकट से शुरू हुए ये विरोध अब सीधे राजनीतिक सत्ता के खिलाफ गंभीर प्रदर्शन बन चुके हैं. X प्लेटफॉर्म पर ‘लायन एंड सन’ प्रतीक का उपयोग इस व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक नया प्रतीक माना जा रहा है, जो ईरान में मौजूदा स्थितियों की जटिलता को दर्शाता है.

---- समाप्त ----