Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 06 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने राज्य की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि एक बड़े सत्यापन अभियान के बाद करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. वेनेजुएला की कभी लाडली रही फर्स्ट लेडी के चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं और उनकी दाहिनी आंख पर चोट के निशान दिख रहे थे, माथे पर बैंडेज था और चेहरा झुका हुआ. दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन ने सोमवार देर रात साबरमती हॉस्टल के बाहर हुई विवादित और भड़काऊ नारेबाजी की घटना पर संज्ञान लेते हुए बयान जारी किया है. वहीं, दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक 17 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई. यह मामला पुलिस स्टेशन मयूर विहार क्षेत्र का है, जहां ग्रुप में हुए हमले ने एक होनहार छात्र की जान ले ली. पढ़ें मंगलवार शाम की 5 टॉप खबरें...

UP की Voter List से कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? 5 स्टेप्स फॉलो कर ऐसे चेक करें अपना नाम

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने राज्य की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि एक बड़े सत्यापन अभियान के बाद करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. इस छंटनी के बाद यूपी का मतदाता आधार 15 करोड़ से घटकर अब लगभग 12 करोड़ रह गया है.

वेनेजुएला: पसली टूटी, आंखों में चोट... US ऑपरेशन में ऐसा हुआ मादुरो की पत्नी का हाल

वेनेजुएला की कभी लाडली रही फर्स्ट लेडी के चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं और उनकी दाहिनी आंख पर चोट के निशान दिख रहे थे, माथे पर बैंडेज था और चेहरा झुका हुआ. ये हालत वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस का था जब सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. सिलिया फ्लोरेस के वकील ने अदालत में जज को बताया कि ऑपरेशन के वक्त सिलिया को अच्छी खासी चोट लगी है और हो सकता है कि उनकी पसली टूट गई हो.

'दो हफ्ते में दिल्ली-NCR में प्रदूषण के कारण बताएं...', सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को लगाई फटकार

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को स्पष्ट शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि आयोग न तो प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान करने में तत्परता दिखा रहा है और न ही उनके दीर्घकालिक समाधान पेश कर पा रहा है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि समाधान खोजने में हो रही अनावश्यक देरी भविष्य में और गंभीर जटिलताओं को जन्म देगी.

JNU में विवादित नारों पर प्रशासन सख्त, दिल्ली पुलिस को दी शिकायत, छात्रों को भी दी नसीहत

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन ने सोमवार देर रात साबरमती हॉस्टल के बाहर हुई विवादित और भड़काऊ नारेबाजी की घटना पर संज्ञान लेते हुए बयान जारी किया है. प्रशासन ने इस घटना की जांच के लिए दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

Delhi: त्रिलोकपुरी में नाबालिग छात्र की पीट-पीटकर हत्या, 6 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश का है मामला

दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक 17 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई. यह मामला पुलिस स्टेशन मयूर विहार क्षेत्र का है, जहां ग्रुप में हुए हमले ने एक होनहार छात्र की जान ले ली. मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है, जो कक्षा 11वीं का छात्र था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है. सभी आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं. पुलिस ने सभी छह किशोरों को हिरासत में ले लिया है.

---- समाप्त ----