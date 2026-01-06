scorecardresearch
 
वेनेजुएला: पसली टूटी, आंखों में चोट... US ऑपरेशन में ऐसा हुआ मादुरो की पत्नी का हाल

वेनेजुएला में ऑपरेशन के दौरान खबरें आई थी कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को उनके बेडरूम से घसीटकर लाया गया था. अब रिपोर्ट आई है कि फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस को इस ऑपरेशन के दौरान काफी चोटें आई हैं, और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है.

मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर निकाला गया था. (Photo: X/@JoseCuelloB)
वेनेजुएला की कभी लाडली रही फर्स्ट लेडी के चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं और उनकी दाहिनी आंख पर चोट के निशान दिख रहे थे, माथे पर बैंडेज था और चेहरा झुका हुआ. ये हालत वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस का था जब सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.  सिलिया फ्लोरेस के वकील ने अदालत में जज को बताया कि ऑपरेशन के वक्त सिलिया को अच्छी खासी चोट लगी है और हो सकता है कि उनकी पसली टूट गई हो. 

सोमवार को फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस मैनहट्टन में जज के सामने पेश किया गया.

टेक्सास के वकील मार्क डोनेली जो सीलिया फ्लोरेस का केस लड़ रहे हैं, ने कहा कि हटाए गए तानाशाह निकोलस मादुरो की पत्नी को शनिवार को काराकास में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान "काफी चोटें" आईं. इस ऑपरेशन में उनकी पसली में फ्रैक्चर आ गई है और चेहरा काला पड़ गया है. 

डोनेली ने मांग की कि उनके क्लाइंट के पूरे शरीर की एक्स रे की जाए ताकि उनकी असली सेहत पता लग सके और फेडरल कस्टडी में उनकी सेहत ठीक रह सके.

अदालत में पेशी के दौरान 69 साल की फ्लोरेस के चेहरे पर दो पट्टियां बंधी थीं, एक आंख के ऊपर और दूसरी माथे पर. अमेरिका ने उनपर 
कोकीन भेजने की साजिश रचने और बंदूक और ड्रग्स से जुड़े दूसरे मामलों में शामिल बताया है. इन आरोपों पर सिलिया ने खुद को बेगुनाह बताया है. 

जज एल्विन हेलरस्टीन ने फेडरल प्रॉसिक्यूटर को फ्लोरेस के डिफेंस वकील के साथ मिलकर यह पक्का करने का निर्देश दिया कि उन्हें वह इलाज मिले जिसकी उन्हें जरूरत है.

मादुरो के वकील ने अलग से कहा कि उनके क्लाइंट को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. 

अमेरिका ने मादुरो और उनकी पत्नी को अभी ब्रुकलिन की बदनाम मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जेल में रखा गया है. दोनों ही कैदियों के बीच एक फ्लोर का फासला है. लेकिन उनकी हथकडियां एक रंग की है. 

बता दें कि शुनिवार को अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को सिलिया फ्लोरेस को उनके कमरे से अमेरिकी एजेंटों ने खींचकर बाहर निकाला था.

सिलिया पर आरोपों की लंबी लिस्ट

वेनेजुएला में इंटेलिजेंस के एक पूर्व प्रमुख ने 69 साल की फर्स्ट लेडी के बारे में कहा है कि वह "पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही थीं."

मादुरो सरकार में पूर्व सीनियर प्रॉसिक्यूटर ज़ायर मुंडारे ने कहा, "वह वेनेजुएला में भ्रष्टाचार के मामलों में एक बहुत ही अहम व्यक्ति हैं- बिल्कुल अहम,और खासकर सत्ता के ढांचे में."

"बहुत से लोग उन्हें मादुरो से कहीं ज़्यादा चतुर और समझदार मानते हैं."

मादुरो के कथित दमनकारी सख्त शासन में फ्लोरेस कथित तौर पर पर्दे के पीछे से चीजें कंट्रोल कर रही थीं.उन दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से एक दो लोगों के कार्टेल की तस्वीर सामने आती है, जिसमें ड्रग्स से होने वाले मुनाफे, हाई-पावर्ड हथियारों और अपने आस-पास के लोगों पर पूरे कंट्रोल के आरोप हैं. 

