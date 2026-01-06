वेनेजुएला: पसली टूटी, आंखों में चोट... US ऑपरेशन में ऐसा हुआ मादुरो की पत्नी का हाल

वेनेजुएला की कभी लाडली रही फर्स्ट लेडी के चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं और उनकी दाहिनी आंख पर चोट के निशान दिख रहे थे, माथे पर बैंडेज था और चेहरा झुका हुआ. ये हालत वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस का था जब सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. सिलिया फ्लोरेस के वकील ने अदालत में जज को बताया कि ऑपरेशन के वक्त सिलिया को अच्छी खासी चोट लगी है और हो सकता है कि उनकी पसली टूट गई हो.

और पढ़ें

सोमवार को फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस मैनहट्टन में जज के सामने पेश किया गया.

टेक्सास के वकील मार्क डोनेली जो सीलिया फ्लोरेस का केस लड़ रहे हैं, ने कहा कि हटाए गए तानाशाह निकोलस मादुरो की पत्नी को शनिवार को काराकास में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान "काफी चोटें" आईं. इस ऑपरेशन में उनकी पसली में फ्रैक्चर आ गई है और चेहरा काला पड़ गया है.

डोनेली ने मांग की कि उनके क्लाइंट के पूरे शरीर की एक्स रे की जाए ताकि उनकी असली सेहत पता लग सके और फेडरल कस्टडी में उनकी सेहत ठीक रह सके.

अदालत में पेशी के दौरान 69 साल की फ्लोरेस के चेहरे पर दो पट्टियां बंधी थीं, एक आंख के ऊपर और दूसरी माथे पर. अमेरिका ने उनपर

कोकीन भेजने की साजिश रचने और बंदूक और ड्रग्स से जुड़े दूसरे मामलों में शामिल बताया है. इन आरोपों पर सिलिया ने खुद को बेगुनाह बताया है.

Advertisement

Cilia Flores, la primera combatiente revolucionaria 😎 pic.twitter.com/1d6SnxgnyW — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 5, 2026

जज एल्विन हेलरस्टीन ने फेडरल प्रॉसिक्यूटर को फ्लोरेस के डिफेंस वकील के साथ मिलकर यह पक्का करने का निर्देश दिया कि उन्हें वह इलाज मिले जिसकी उन्हें जरूरत है.

मादुरो के वकील ने अलग से कहा कि उनके क्लाइंट को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.

Lo ocurrido con Cilia Flores y Nicolás Maduro devolvió a los venezolanos algo que parecía perdido: la esperanza de que las cosas sí pueden cambiar.



Y eso no tiene precio. pic.twitter.com/wsZvDTNAYg — José Cuello B. (@JoseCuelloB) January 6, 2026

राष्ट्रपति मादुरो के वकील ने अलग से कहा कि उनके क्लाइंट को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.

अमेरिका ने मादुरो और उनकी पत्नी को अभी ब्रुकलिन की बदनाम मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जेल में रखा गया है. दोनों ही कैदियों के बीच एक फ्लोर का फासला है. लेकिन उनकी हथकडियां एक रंग की है.

बता दें कि शुनिवार को अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को सिलिया फ्लोरेस को उनके कमरे से अमेरिकी एजेंटों ने खींचकर बाहर निकाला था.

सिलिया पर आरोपों की लंबी लिस्ट

वेनेजुएला में इंटेलिजेंस के एक पूर्व प्रमुख ने 69 साल की फर्स्ट लेडी के बारे में कहा है कि वह "पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही थीं."

मादुरो सरकार में पूर्व सीनियर प्रॉसिक्यूटर ज़ायर मुंडारे ने कहा, "वह वेनेजुएला में भ्रष्टाचार के मामलों में एक बहुत ही अहम व्यक्ति हैं- बिल्कुल अहम,और खासकर सत्ता के ढांचे में."

Advertisement

"बहुत से लोग उन्हें मादुरो से कहीं ज़्यादा चतुर और समझदार मानते हैं."

मादुरो के कथित दमनकारी सख्त शासन में फ्लोरेस कथित तौर पर पर्दे के पीछे से चीजें कंट्रोल कर रही थीं.उन दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से एक दो लोगों के कार्टेल की तस्वीर सामने आती है, जिसमें ड्रग्स से होने वाले मुनाफे, हाई-पावर्ड हथियारों और अपने आस-पास के लोगों पर पूरे कंट्रोल के आरोप हैं.

---- समाप्त ----