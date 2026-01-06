scorecardresearch
 
Delhi: त्रिलोकपुरी में नाबालिग छात्र की पीट-पीटकर हत्या, 6 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश का है मामला

दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 17 वर्षीय छात्र की पिटाई के बाद मौत हो गई. मयूर विहार पुलिस ने 6 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आखिर क्या है ये पूरा मामला? पढ़ें पूरी कहानी.

पुलिस ने 6 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है (फोटो-ITG)
दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक 17 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई. यह मामला पुलिस स्टेशन मयूर विहार क्षेत्र का है, जहां ग्रुप में हुए हमले ने एक होनहार छात्र की जान ले ली. मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है, जो कक्षा 11वीं का छात्र था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है. सभी आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं. पुलिस ने सभी छह किशोरों को हिरासत में ले लिया है.

5 जनवरी की शाम हुआ था विवाद
यह पूरी घटना 5 जनवरी 2026 की शाम करीब 7:25 बजे की है. मोहित अपने दोस्तों के साथ त्रिलोकपुरी इलाके में मौजूद था. इसी दौरान वहां पहले से चल रहे एक विवाद ने तूल पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि मोहित का इलाके के एक किशोर से पहले से झगड़ा चल रहा था. बातचीत के दौरान कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. इसी झगड़े ने बाद में जानलेवा रूप ले लिया.

ग्रुप बनाकर किया हमला
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मोहित को कई किशोरों ने घेर लिया था. सभी ने मिलकर उस पर मुक्कों और लातों से हमला किया. जब मोहित जमीन पर गिर पड़ा, तब भी हमलावरों ने उसे नहीं छोड़ा. उसे लगातार पीटा जाता रहा. यह हमला इतना बेरहम था कि मोहित मौके पर ही बेहोश हो गया. आसपास मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह झगड़ा मौत में बदल जाएगा.

बीच-बचाव करने वाले युवक पर भी हमला
घटना के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी मोहित को बचाने के लिए आगे आया. लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया. इससे साफ होता है कि आरोपी किसी भी तरह का विरोध नहीं चाहते थे. हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध और सामूहिक था. लोगों ने बाद में पुलिस को सूचना दी. तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. घायल मोहित की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी.

LBS से GTB अस्पताल भेजा गया मरीज
हमले के बाद मोहित को बेहोशी की हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच की. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि मोहित बयान देने की स्थिति में नहीं था. सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. मेडिकल लीगल केस के तहत इलाज शुरू किया गया. पूरी रात डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते रहे.

इलाज के दौरान छात्र की मौत
6 जनवरी 2026 की रात करीब 1:15 बजे GTB अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि मोहित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. छात्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की. इसके बाद मयूर विहार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मामला अब गंभीर धाराओं में तब्दील हो गया.

BNS की धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने इस मामले में FIR नंबर 09/26 दर्ज किया है. केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 115(2), 126(2) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है. ये धाराएं हत्या और सामूहिक हमले से जुड़ी हैं. चूंकि सभी आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें CCL यानी Child in Conflict with Law के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है. जांच पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही है.

क्राइम टीम और FSL ने की जांच
घटना के बाद क्राइम टीम और FSL की टीम ने मौके का मुआयना किया. घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. आसपास के लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस ने जांच के दौरान सभी छह नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है. पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है. जांच लगातार आगे बढ़ रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
फिलहाल मोहित के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मौत की सटीक वजह को लेकर डॉक्टरों की अंतिम राय का इंतजार है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस में और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं. पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. यह मामला नाबालिगों में बढ़ती हिंसा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. आगे की जांच जारी है.

