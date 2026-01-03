दो लड़के, समलैंगिक रिश्ता और बेवफाई का शक… तीन साल से लिव-इन में थे, फिर अचानक पलट गई पूरी कहानी

महाराष्ट्र में अकोला से बेहद सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां दो युवक बीते तीन साल से लिव-इन में रह रहे थे. इस समलैंगिक रिश्ते में अविश्वास और बेवफाई का शक हिंसा में बदल गया. दोनों युवकों के बीच विवाद हुआ. इसमें एक ने दूसरे युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गहराई से जांच की, इसके बाद पूरी कहानी सामने आ गई.

घटना अकोला शहर के मोठी उमरी इलाके की है. तीन साल से अमोल दिगंबर पवार और नितेश अरुण लिव-इन में रह रहे थे. दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ते थे. पुलिस के अनुसार, शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था. दोनों साथ रहते, छोटे-छोटे काम बांटते और एक-दूसरे का साथ निभाते रहे.

लेकिन बीते कुछ महीनों में उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता गया. नितेश को यह शक था कि अमोल किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में है. इसी शक ने दोनों के बीच अनबन होने लगी. बार-बार होने वाले झगड़े और विवाद और बढ़ते गए. यह विवाद हद पार कर गया.

घटना की रात नितेश अमोल के लिए बाहर से खाना लेकर आया था. दोनों के बीच फिर कहासुनी होने लगी. गुस्से और अविश्वास के चलते नितेश ने लाठी और लकड़ी से अमोल के सिर और चेहरे पर हमला कर दिया. इस दौरान अमोल की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के अगले दिन सुबह नितेश घर से भागते हुए जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि अमोल गिर पड़ा है और उसकी मौत हो गई. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. तुरंत सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस ने शव का जायजा, देखा तो शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. शुरुआती जांच में सामने आया कि सिर और चेहरे पर हुए वार से ही मौत हुई. नितेश से पुलिस ने पूछताछ शुरू की. सख्ती की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

हत्या के आरोप में अमोल के साथी नितेश को पुलिस ने पकड़ लिया है. उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. आरोपी से पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि अमोल और नितेश बीते तीन साल से संजय नगर मोठी उमरी इलाके में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे.

