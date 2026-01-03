scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो लड़के, समलैंगिक रिश्ता और बेवफाई का शक… तीन साल से लिव-इन में थे, फिर अचानक पलट गई पूरी कहानी

महाराष्ट्र के अकोला शहर में तीन साल से साथ रहने वाले दो युवकों के बीच समलैंगिक रिश्ता था. अचानक इस रिश्ते में ऐसा मोड़ आया कि पूरी कहानी पलट गई. लिव-इन रिलेशनशिप खौफनाक हत्या में बदल गई, जानिये क्या है यह पूरी कहानी...

Advertisement
X
शक में हुआ विवाद और कर दी हत्या. (Photo: Screengrab)
शक में हुआ विवाद और कर दी हत्या. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र में अकोला से बेहद सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां दो युवक बीते तीन साल से लिव-इन में रह रहे थे. इस समलैंगिक रिश्ते में अविश्वास और बेवफाई का शक हिंसा में बदल गया. दोनों युवकों के बीच विवाद हुआ. इसमें एक ने दूसरे युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गहराई से जांच की, इसके बाद पूरी कहानी सामने आ गई.

घटना अकोला शहर के मोठी उमरी इलाके की है. तीन साल से अमोल दिगंबर पवार और नितेश अरुण लिव-इन में रह रहे थे. दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ते थे. पुलिस के अनुसार, शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था. दोनों साथ रहते, छोटे-छोटे काम बांटते और एक-दूसरे का साथ निभाते रहे.

लेकिन बीते कुछ महीनों में उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता गया. नितेश को यह शक था कि अमोल किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में है. इसी शक ने दोनों के बीच अनबन होने लगी. बार-बार होने वाले झगड़े और विवाद और बढ़ते गए. यह विवाद हद पार कर गया.

सम्बंधित ख़बरें

भोपाल में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती करके लूट.(Photo:AI Generated)
MP: पहले डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर समलैंगिक पार्टनर को मिलने के बहाने लूटा
सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी, जिससे गिरकर हुई युवक की मौत. (Photo: Screengrab)
समलैंगिक ऐप से जुड़े दोस्तों संग पार्टी कर रहा था युवक, 8वें फ्लोर से गिरकर हुई मौत
man trying or hang himself
देवरिया: समलैंगिक दोस्त ने किया था 6 साल की बेटी से रेप, पिता ने फांसी लगाकर दे दी जान
समलैंगिक संबंध खतरनाक मोड पर पहुंचे. (Photo: AI-generated)
दो दोस्तों में बने समलैंगिक संबंध, फिर जो हुआ वो सन्न कर देगा
डेटिंग ऐप और समलैंगिकता... ऐसे जाल में फंसा नाबालिग से 2 साल तक कुकर्म करते रहे 14 लोग

यह भी पढ़ें: 5 महीने के बेटे को गला दबाकर मार डाला? फोन रिकॉर्डिंग से खुला राज, पति की शिकायत पर महिला और उसकी समलैंगिक पार्टनर अरेस्ट

घटना की रात नितेश अमोल के लिए बाहर से खाना लेकर आया था. दोनों के बीच फिर कहासुनी होने लगी. गुस्से और अविश्वास के चलते नितेश ने लाठी और लकड़ी से अमोल के सिर और चेहरे पर हमला कर दिया. इस दौरान अमोल की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement

दो लड़के, समलैंगिक रिश्ता और बेवफाई का शक… तीन साल से लिव-इन में थे, फिर अचानक पलट गई पूरी कहानी

घटना के अगले दिन सुबह नितेश घर से भागते हुए जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि अमोल गिर पड़ा है और उसकी मौत हो गई. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. तुरंत सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस ने शव का जायजा, देखा तो शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. शुरुआती जांच में सामने आया कि सिर और चेहरे पर हुए वार से ही मौत हुई. नितेश से पुलिस ने पूछताछ शुरू की. सख्ती की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

हत्या के आरोप में अमोल के साथी नितेश को पुलिस ने पकड़ लिया है. उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. आरोपी से पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि अमोल और नितेश बीते तीन साल से संजय नगर मोठी उमरी इलाके में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement