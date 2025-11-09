5 महीने के बेटे को गला दबाकर मार डाला? फोन रिकॉर्डिंग से खुला राज, पति की शिकायत पर महिला और उसकी समलैंगिक पार्टनर अरेस्ट

तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के केलामंगलम इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 38 वर्षीय व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और उसकी कथित लेस्बियन पार्टनर ने उसके 5 महीने के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.

और पढ़ें

चिन्नाट्टी गांव के रहने वाले सुरेश दिहाड़ी मजदूर हैं. उसकी शादी 26 वर्षीय भारती से हुई थी. दंपति की दो बेटियां (5 साल और 4 साल) हैं और पांच महीने पहले एक बेटे का जन्म हुआ था. उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को मुझे जानकारी दी गई कि बच्चा अचानक बेहोश हो गया. उसे केलामंगलम स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. बाद में परिवार ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया.

चैट्स और वॉयस मैसेज देख शक गहराया

घटना के कुछ दिनों बाद सुरेश को अपनी पत्नी पर संदेह हुआ. उसने भारती का फोन चेक किया जिसमें कथित रूप से फोटो, चैट्स और वॉयस मैसेज मिले. इसके बाद उसने तुरंत केलामंगलम पुलिस को जानकारी दी.

तीन साल से चल रहा था दोनों महिलाओं का संबंध

Advertisement

पुलिस सूत्रों के अनुसार, भारती का सुमित्रा नाम की महिला से पिछले तीन वर्षों से संबंध चल रहे थे. तीसरे बच्चे के जन्म के बाद दोनों के बीच मुलाकातें कम हो गईं, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ गया. इसी तनाव के चलते भारती पर आरोप है कि उसने अपने 5 महीने के बेटे को दम घोटकर मार डाला.

फोन कॉल में पत्नी ने हत्या की बात कबूली

सुरेश ने पुलिस को एक फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सौंपी है. उसके अनुसार, इस कॉल में भारती ने बच्चे की हत्या करने की बात स्वीकार की है.

पत्नी और उसकी पार्टनर दोनों गिरफ्तार

पुलिस ने शिकायत और डिजिटल सबूतों के आधार पर भारती और उसकी कथित पार्टनर सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----