महाराष्ट्र में बिजनेसमैन से 1 करोड़ की ठगी, ठगों ने ऐसे बनाया अपना शिकार

ठाणे में एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि व्यापारी को निवेश के बदले उच्च रिटर्न देने के नाम पर ठगी की गई है. फिलहाल पुलिस ने मामले में तीन के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ठाणे के व्यापारी से 1 करोड़ की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र में तीन लोगों के खिलाफ एक फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए ठाणे के एक बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है. एक एजेंसी के मुताबिक शहर के वागले एस्टेट में रहने वाले 43 वर्षीय बिजनेमैन को पिछले साल जून में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विज्ञापन दिखा, जिसमें IPO और शेयरों में इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न देने का वादा किया गया था.

इसके बाद उन्होंने इस सिलसिले में तीन लोगों से संपर्क किया. उनका भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने ठाणे के एक होटल में उनसे मुलाकात की और उन्हें एक जाली डिजिटल डीमैट लिंक दिया. वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि प्लेटफॉर्म को असली मानकर पीड़ित ने जून और जुलाई 2025 के बीच 29 अलग-अलग ट्रांजैक्शन में अलग-अलग बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.

पुलिस ने 3 के खिलाफ दर्ज किया मामला

डीमैट लिंक डैशबोर्ड पर 19 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन वह कोई भी फंड निकाल नहीं पा रहा था. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने रकम जारी करने के लिए 20 परसेंट कमीशन की मांग की, जिसके बाद पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है.

अधिकारी ने बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया. लेकिन मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

---- समाप्त ----
