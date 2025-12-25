लातूर में दिखा आवारा कुत्तों का आतंक... तीन दिन में 22 लोगों को काटा, बाहर निकलने से कतरा रहे महिलाएं-बच्चे

महाराष्ट्र के लातूर जिले में इन दिनों आवारा कुत्ते बड़ी परेशानी बन गए हैं. शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर घूम रहे कुत्तों के झुंड ने पिछले तीन दिनों में अब तक 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया. इन हमलों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शिकार बनी हैं, जिससे इलाके में डर और चिंता का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, उदगीर शहर के उदय थिएटर, मूसा नगर और हनुमान कट्टा रोड जैसे व्यस्त इलाकों से गुजरते वक्त अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने लोगों पर हमला किया. राह चलते लोगों पर झपटते इन कुत्तों ने कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया. अचानक हुए इन हमलों से लोग सहमे हुए हैं और बच्चों को अकेले बाहर भेजने से कतरा रहे हैं.

इन कुत्तों के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क से गुजर रहे दो मासूम बच्चों पर कुत्तों का झुंड अचानक हमला कर देता है. हमले के दौरान बच्चे चीखने लगते हैं. आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और डंडों की मदद से कुत्तों को भगाते हैं. लोगों की तत्परता से दोनों बच्चों की जान बाल-बाल बच गई.

पिछले तीन दिनों से लगातार हो रहे इन हमलों के चलते पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोग शाम के समय घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं. खासकर महिलाएं और बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

हमले में घायल सभी लोगों को उदगीर शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, सभी घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन और प्राथमिक उपचार दिया गया है.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर शहर से बाहर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं.

