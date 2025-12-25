scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लातूर में दिखा आवारा कुत्तों का आतंक... तीन दिन में 22 लोगों को काटा, बाहर निकलने से कतरा रहे महिलाएं-बच्चे

महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में आवारा कुत्तों के हमलों से हड़कंप मच गया है. पिछले तीन दिनों में कुत्तों के झुंड ने 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या अधिक है. सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाके में डर का माहौल बना हुआ है.

Advertisement
X
सीसीटीवी में कैद हुई कुत्तों के हमले की घटना. (Photo: Screengrab)
सीसीटीवी में कैद हुई कुत्तों के हमले की घटना. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के लातूर जिले में इन दिनों आवारा कुत्ते बड़ी परेशानी बन गए हैं. शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर घूम रहे कुत्तों के झुंड ने पिछले तीन दिनों में अब तक 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया. इन हमलों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शिकार बनी हैं, जिससे इलाके में डर और चिंता का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, उदगीर शहर के उदय थिएटर, मूसा नगर और हनुमान कट्टा रोड जैसे व्यस्त इलाकों से गुजरते वक्त अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने लोगों पर हमला किया. राह चलते लोगों पर झपटते इन कुत्तों ने कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया. अचानक हुए इन हमलों से लोग सहमे हुए हैं और बच्चों को अकेले बाहर भेजने से कतरा रहे हैं.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

आवारा कुत्ते ने आठ लोगों पर किया हमला. (Photo: Representational)
आवारा कुत्तों के आतंक पर बिहार सरकार का बड़ा प्लान, गांवों में बनेंगे डॉग शेल्टर्स
stray dog
'आवारा कुत्तों को पकड़ो और एनिमल लवर्स के घर...', बीजेपी विधायक का विवादित बयान
नए ऐलान के साथ 2023 के आदेश में हुआ बदलाव
आवारा कुत्तों के हमलों पर नए नियम, मौत और घायल होने पर मिलेगा इतना मुआवजा
dog
आवारा कुत्ते का आतंक, छोटी बच्ची समेत 12 लोगों को काटा, 9 अस्पताल में भर्ती
स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीज बढ़ गए हैं. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आवारा कुत्तों ने दो दिनों में 40 लोगों को काटा

इन कुत्तों के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क से गुजर रहे दो मासूम बच्चों पर कुत्तों का झुंड अचानक हमला कर देता है. हमले के दौरान बच्चे चीखने लगते हैं. आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और डंडों की मदद से कुत्तों को भगाते हैं. लोगों की तत्परता से दोनों बच्चों की जान बाल-बाल बच गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: बिजनौर में 4 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काटा, चेहरे पर आए 52 टांके, घटना CCTV में कैद

पिछले तीन दिनों से लगातार हो रहे इन हमलों के चलते पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोग शाम के समय घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं. खासकर महिलाएं और बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

हमले में घायल सभी लोगों को उदगीर शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, सभी घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन और प्राथमिक उपचार दिया गया है.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर शहर से बाहर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement