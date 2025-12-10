UP: बिजनौर में 4 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काटा, चेहरे पर आए 52 टांके, घटना CCTV में कैद

बिजनौर जिले के थाना हलदौर क्षेत्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. घर के बाहर खेल रहे एक चार वर्षीय बच्चे पर अचानक एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. इस हमले में बच्चे के चेहरे और जबड़े पर इतने गंभीर घाव हुए कि डॉक्टरों को 52 टांके लगाने पड़े. घटना का वीडियो पास के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर हर कोई सहम गया.

जानकारी के अनुसार कस्बा झालू के मोहल्ला जोशियान में रहने वाले कपिल शर्मा का बेटा शांतनू घर के बाहर ढोलक गले में डालकर खेल रहा था. आसपास कुछ और बच्चे भी मौजूद थे. तभी एक आवारा कुत्ता अचानक तेज छलांग लगाकर शांतनू पर टूट पड़ा और उसके चेहरे को जबड़े में दबोच लिया. हमला इतना तेज था कि बच्चा खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाया.

4 साल के मासूम को आवारा कुत्ते ने काटा

बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और डंडों से कुत्ते को भगाया. लेकिन तब तक शांतनू का बायां जबड़ा बुरी तरह फट चुका था और उसके चेहरे से लगातार खून बह रहा था. घबराए परिजनों ने तुरंत बच्चे को बिजनौर जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर लगभग 52 टांके लगाए. डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को कई गहरे घाव लगे हैं और उसका जबड़ा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है.

स्थिति गंभीर होने पर शांतनू को बिजनौर से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. मेरठ में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के बड़े अस्पताल में भेज दिया. फिलहाल बच्चे का इलाज दिल्ली में जारी है.

घटना पास मेंलगे सीसीटीवी में कैद

घटना के बाद मोहल्ले के लोग दहशत में हैं. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन की लापरवाही के कारण लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. स्थानीय निवासियों ने नगर पंचायत से तुरंत कार्रवाई कर आवारा कुत्तों को पकड़ने और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की है.

