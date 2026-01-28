'हादसा, इसमें कोई राजनीति नहीं', भतीजे अजित के निधन पर शरद पवार का पहला बयान

शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह विमान हादसा पूरी तरह एक दुर्घटना है और इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने आज एक ऐसा नेतृत्व खो दिया है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती. शरद पवार ने कहा कि यह केवल परिवार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की अपूरणीय क्षति है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजित पवार के विमान दुर्घटना को राजनीतिक साजिश से जोड़ा था. उन्होंने दावा किया कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ वापस आने की योजना बना रहे थे और अब यह घटना हो गई. उन्होंने इस विमान दुर्घटना पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच की मांग की. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी इस दुर्घटना की उचित और पारदर्शी जांच की मांग की थी.

उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'मुझे आज सुबह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत की ख़बर सुनकर गहरा सदमा लगा है. इस देश में जब राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या बात की जाए. दो दिन पहले उन्हें पता चला था कि अजित पवार बीजेपी छोड़ने वाले हैं. और आज यह घटना हो गई. हमें सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी और एजेंसी पर नहीं. सभी एजेंसियां पूरी तरह से समझौता कर चुकी हैं.'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की हां में हां मिलाई. उन्होंने विमान हादसे में अजित पवार की मौत पर शोक प्रकट किया और कहा, 'वह 6 बार डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता रहे. आज के समय में जहां हम टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं और इतना जागरूक हैं तो उन्होंने (ममता बनर्जी) ठीक ही मांग की होगी. किसी वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो, इसलिए यह बात साफ होनी चाहिए कि आखिकार यह घटना क्यों हुई. उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह से कई वीआईपी की जान गई है. ऐसी जांच हो जिससे यह निष्पक्ष पता चले की घटना किस वजह से हुई है.'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों को लेकर जा रहा बॉम्बार्डियर लेयरजेट 45 विमान बुधवार सुबह बारामती एरयपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना के समय विमान VT-SSK पूरी तरह एयरवर्दी (उड़ान के लिए सक्षम) था और सभी जरूरी और वैध प्रमाणपत्र मौजूद थे. विमान का एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) 10 सितंबर 2025 को जारी किया गया था, जो 14 सितंबर 2026 तक वैध था. क्रू के सभी सदस्यों का लाइसेंस वैध था और वे मेडिकली फिट थे.

पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर के पास एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) था. उनके पास विमान उड़ाने का 15,000 घंटे से अधिक का अनुभव था. उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रेटिंग और पायलट प्रोफिशिएंसी चेक (IR/PPC) 18 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक पूरा किया था. उनकी अंतिम मेडिकल जांच 19 नवंबर 2025 को हुई थी, जिसकी वैधता 19 मई 2026 तक थी. को-पायलट सांभवी पाठक के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) था. उन्हें लगभग 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव था. उनकी नवीनतम मेडिकल जांच 12 जुलाई 2025 को हुई थी, जो 24 जुलाई 2026 तक वैध थी. को-पायलट के रूप में उनका अंतिम IR/PPC 22 जुलाई 2025 को पूरा किया गया था.

