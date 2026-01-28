रनवे दिखाई नहीं दे रहा... पायलट ने कहा और अजित पवार का प्लेन हुआ क्रैश... हादसे की पूरी टाइमलाइन

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को ले जा रहा एक विमान बुधवार सुबह बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में अजित पवार समेत कुल पांच लोगों की मौत हुई. अजित पवार चुनाव प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे. हादसे से पहले पायलट ने कहा कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा, इसके तुरंत बाद कहा, दिखाई दे रहा है, फिर पायलट को लैंडिंग की अनुमति मिल गई और प्लेन क्रैश हो गया. ये हादसा कैसे और कब हुआ, हादसे से पहले क्या-क्या हुआ, घटना की पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं.

मालूम हो कि बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है और ट्रैफिक की जानकारी बारामती में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर/पायलट देते हैं. ATC में मौजूद व्यक्ति के बयान के अनुसार, घटनाओं का क्रम इस तरह है...

विजिबिलिटी 3000 मीटर बताई गई

28 जनवरी 2026 को विमान VI-SSK ने पहली बार सुबह 8:18 बजे बारामती से संपर्क किया. विमान का अगला कॉल बारामती से 30 NM पहले था और उन्हें पुणे अप्रोच से अनुमति मिल गई थी. उन्हें पायलट की मर्ज़ी से विज़ुअल मेट्रोलॉजिकल स्थितियों में नीचे उतरने की सलाह दी गई. क्रू ने हवा और विज़िबिलिटी के बारे में पूछा और उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और विज़िबिलिटी लगभग 3000 मीटर है.

रनवे दिखाई नहीं दे रहा

इसके बाद विमान ने रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर रिपोर्ट किया और उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा था. उन्होंने पहले अप्रोच में गो-अराउंड शुरू किया. गो-अराउंड के बाद, विमान से उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया और क्रू ने रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर रिपोर्ट किया.

8:43 बजे लैंड करने की अनुमति

उनसे रनवे दिखने पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया. उन्होंने जवाब दिया 'रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जब रनवे दिखेगा तो कॉल करेंगे.' कुछ सेकंड बाद उन्होंने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है. विमान को सुबह 8:43 बजे रनवे 11 पर लैंड करने की अनुमति दी गई, हालांकि, उन्होंने लैंडिंग क्लीयरेंस का रीडबैक नहीं दिया.

इसके बाद, ATC ने सुबह 8:44 बजे रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग की लपटें देखीं. इसके बाद इमरजेंसी सेवाएं दुर्घटनास्थल पर पहुंचीं. विमान का मलबा रनवे के बाईं ओर R/W 11 थ्रेशहोल्ड के पास था. हादसे के बाद AAIB ने जांच अपने हाथ में ले ली है, DG, AAIB जांच के लिए दुर्घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं.

