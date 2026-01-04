scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम बोलना शुरू कर दें तो...', अजित पवार के लुटेरे गैंग वाले बयान पर महाराष्ट्र BJP चीफ का पलटवार

महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव से पहले बीजेपी और एनसीपी के बीच तकरार बढ़ गई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने शनिवार को अजित पवार पर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अजित पवार को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए. अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

Advertisement
X
रवींद्र चव्हाण ने अजित पवार के बयान पर पलटवार किया है. (Photo: ITG)
रवींद्र चव्हाण ने अजित पवार के बयान पर पलटवार किया है. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने अजित पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर हम बोलना शुरू कर दें, तो अजित पवार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. चव्हाण का यह बयान अजित पवार के उस बयान के बाद आया है. जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में लूटेरों का गैंग चल रहा है और वही लोग आपके साथ सत्ता में हैं.

दरअसल, बीजेपी ने महापालिका चुनाव प्रचार की शुरुआत शनिवार से की है. इस प्रचार के शुभारंभ के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण उपस्थित थे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. इसी बातचीत में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि अजित पवार ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि राज्य में लुटेरों का गैंग चल रहा है और वही लोग सत्ता में आपके साथ हैं.

यह भी पढ़ें: PMC चुनाव: अजित पवार से नहीं बनी बात... शरद पवार गुट फिर MVA में वापसी के लिए तैयार!

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar
महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, पुणे निकाय चुनाव के लिए अजित पवार ने कांग्रेस से साधा संपर्क
मंत्री माणिकराव कोकाटे को फ्लैट घोटाले में 2 साल की सजा (Photo: ITG/ Abhijit Karande)
अजित पवार कोटे के मंत्री का फडणवीस कैबिनेट से इस्तीफा, कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट
Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar
बेटे पार्थ के बचाव में उतरे अजित पवार, बोले- लैंड डील अफसरों की गलती का नतीजा
शरद पवार के डिनर में दलगत सीमाओं से परे कई नेता जुटे (Photo: PTI)
शरद पवार के घर डिनर में पहुंचे राहुल गांधी, अजित पवार, अडानी, कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल
चेन से बंधा बच्चा. (Photo: Yogesh Vasant Pande/ITG)
मोहल्ले के बच्चों संग करता था शैतानी... मां-बाप ने बेटे को जंजीर से बांधकर रखा

अपने गिरेबान में झांककर देखे अजित पवार: रविंद्र चव्हाण

पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए रविंद्र चव्हाण ने कहा कि मुझे लगता है कि अजित पवार का यह बयान चुनाव के माहौल को देखते हुए दिया गया है. अजित पवार को पहले खुद अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए. वह किस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं? क्या वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, या देवेंद्र जी के नेतृत्व वाली पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं?

Advertisement

आरोप और प्रत्यारोप कैसे किए जाते हैं, यह उन्हें तय करना चाहिए. अगर हम आरोप लगाने पर उतर आए, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. इसकी चिंता उन्हें जरूर करनी चाहिए. चव्हाण के इस बयान के बाद ये तो तय हो गया है कि महापालिका का चुनाव दिलचस्प होने वाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement